Las 5 claves para aprobar y tener el registro para manejar en Argentina

Sacar el registro para manejar por primera vez en Argentina implica mucho más que demostrar que se sabe mover un auto. La Licencia Nacional de Conducir exige capacitación vial, aptitud psicofísica y conocimientos teóricos y prácticos antes de habilitar a una persona para circular.

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Para manejar un automóvil particular se utiliza generalmente la licencia B.1, que puede obtenerse desde los 17 años. En caso de ser menor de edad se necesita autorización de los representantes legales. Aunque cada jurisdicción organiza sus propios turnos y centros de emisión, existen cinco puntos fundamentales para llegar preparado y aprobar.

1. Hacer el curso obligatorio

Quien obtiene por primera vez una Licencia Nacional debe completar el Curso Nacional de Educación Vial.

Puede realizarse online y es gratuito.

El contenido está dividido en módulos sobre normas de circulación, convivencia vial, señales, seguridad, conducción responsable y prevención de siniestros.

Una vez completado se obtiene un certificado que debe presentarse al realizar el trámite, de acuerdo con los requisitos de cada centro emisor.

2. Aprobar el examen psicofísico

Antes de manejar hay que demostrar que se poseen condiciones adecuadas para conducir.

El examen contempla aspectos de aptitud física, visual, auditiva y psíquica.

También se completa una declaración jurada relacionada con determinadas condiciones de salud.

El objetivo no es evaluar conocimientos sobre manejo sino comprobar que la persona puede controlar un vehículo de manera segura.

3. Estudiar para el examen teórico

Uno de los errores más frecuentes es pensar que alcanza con conocer las señales básicas.

El examen incluye normas de tránsito, prioridades de paso, velocidades, señalización, seguridad vial y comportamiento ante distintas situaciones.

También pueden aparecer preguntas sobre los elementos de seguridad del auto y el funcionamiento básico de su instrumental.

Por eso conviene estudiar el material oficial y no confiar solamente en la experiencia adquirida acompañando a otros conductores.

4. Practicar estacionamiento, pendientes y maniobras

La prueba práctica busca determinar si el aspirante realmente puede controlar el vehículo.

La reglamentación nacional contempla la evaluación de estacionamiento, arranque y detención en pendientes, reacción frente a imprevistos y conducción general.

Para rendir debe utilizarse un vehículo correspondiente a la clase de licencia solicitada y que cumpla con la documentación y las condiciones de seguridad exigidas.

No se evalúa únicamente estacionar correctamente: también importan el uso de espejos, cinturón, luces de giro, respeto de prioridades y control general del auto.

5. Conocer las reglas para principiantes

Aprobar no significa que desaparezcan inmediatamente todas las restricciones.

Durante los primeros seis meses, quienes obtienen por primera vez la licencia deben llevar visible el distintivo de “Principiante” adelante y atrás del vehículo.

La normativa vigente mantiene además un régimen especial durante los primeros años de conducción.

La licencia B.1 tiene una vigencia máxima general de cinco años hasta los 65 años, aunque los plazos y procedimientos pueden variar de acuerdo con la edad y la jurisdicción.

En definitiva, las claves para conseguir el registro son simples: hacer el curso, superar el psicofísico, estudiar la teoría, practicar las maniobras y conocer las obligaciones que empiezan después de aprobar.

Saber mover el auto es solamente una parte del examen. El verdadero objetivo es demostrar que se puede circular de manera segura y respetando las reglas.