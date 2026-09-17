Las 3 motos más vendidas para evitar el transporte público: cuál conviene según precio y consumo

El mercado de motos atraviesa un período de fuerte actividad en Argentina, especialmente entre los modelos de baja cilindrada. Durante los primeros cinco meses de 2026 se patentaron 369.468 unidades y aproximadamente el 80% del mercado corresponde a motos de hasta 150 cc. En este escenario, la relación precio-calidad se convirtió en uno de los principales factores de compra.

{{{htmlAmp}}}

No existe una única moto que sea la mejor para todos los usuarios, pero hay tres alternativas que se destacan por diferentes razones: Honda Wave 110S, Motomel S2 150 y Bajaj Rouser P150.

1. Honda Wave 110S

La Honda Wave 110S es una de las referencias indiscutidas del mercado argentino. Su principal argumento no está en la potencia sino en una combinación de confiabilidad, bajo consumo, facilidad de manejo y fuerte presencia en el mercado de usados.

Utiliza un motor monocilíndrico de 110 cc refrigerado por aire y una transmisión semiautomática de cuatro velocidades. Además, incorpora arranque eléctrico y sistema de frenado combinado CBS.

Su bajo peso y funcionamiento sencillo la convierten en una alternativa especialmente interesante para desplazamientos urbanos y para quienes buscan su primera moto.

En septiembre de 2026, Honda informa un precio sugerido desde aproximadamente $3,53 millones, sin incluir gastos adicionales como patentamiento, flete y seguro.

2. Motomel S2 150

Para quienes buscan gastar menos pero quieren subir hasta los 150 cc, la Motomel S2 150 presenta una propuesta diferente.

Está equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 150 cc, capaz de entregar 13,4 HP a 8.500 rpm. Utiliza una caja manual de cinco velocidades y cuenta con arranque eléctrico y por patada.

La versión actual también ofrece iluminación Full LED, cargadores USB-A y USB-C, freno delantero a disco con CBS y amortiguadores traseros regulables.

Su mecánica sencilla y el bajo costo relativo son dos de sus principales argumentos, especialmente para quienes necesitan una moto como herramienta de trabajo o transporte cotidiano.

3. Bajaj Rouser P150

Un escalón superior en prestaciones aparece con la Bajaj Rouser P150. Su motor monocilíndrico de 149 cc desarrolla 14,5 HP y 13,5 Nm de torque.

Uno de sus diferenciales es el equipamiento. Cuenta con inyección electrónica, freno delantero a disco de 260 mm con ABS, suspensión trasera monoshock, neumáticos sin cámara, iluminación LED y puerto USB.

Además, dispone de un tanque de combustible de 14 litros, característica interesante para quienes realizan recorridos más largos.

La elección final dependerá fundamentalmente del presupuesto y del uso. La Honda Wave 110S sobresale por sencillez, confiabilidad y reventa; la Motomel S2 150 apuesta por ofrecer mucho a un costo de entrada reducido; mientras que la Bajaj Rouser P150 agrega potencia, inyección electrónica y mayor equipamiento de seguridad.

En definitiva, antes de comprar una moto no conviene mirar únicamente cuánto cuesta en el concesionario. Consumo, repuestos, mantenimiento, seguridad y valor de reventa forman parte de la verdadera relación precio-calidad, especialmente cuando el vehículo será utilizado todos los días.