Las 3 bicicletas más baratas para comprar hoy en Argentina: cuánto cuestan y qué ofrecen

La bicicleta volvió a convertirse en una herramienta de movilidad cotidiana para quienes buscan reducir gastos de combustible, transporte público o estacionamiento.

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Sin embargo, los precios pueden variar enormemente dependiendo del cuadro, los cambios, las suspensiones y el tipo de frenos.

Entre las bicicletas nuevas de adulto de entrada de gama, tres modelos aparecen actualmente entre los más económicos.

1. Peretti MTB rodado 26 – $149.999

La alternativa más barata encontrada es una Peretti MTB rodado 26, publicada a $149.999 en oferta.

Se trata de una bicicleta de montaña básica, pero cuenta con algunas características interesantes para su precio.

Incorpora 21 velocidades y doble suspensión, elementos que permiten adaptarla a diferentes pendientes y absorber parte de las irregularidades del terreno.

Por su configuración, puede utilizarse tanto para desplazamientos urbanos como para paseos recreativos en caminos relativamente irregulares.

El valor corresponde a una promoción puntual, por lo que puede modificarse rápidamente según disponibilidad.

2. Kelinbike MTB rodado 26 – alrededor de $261.500

La segunda opción es la Kelinbike MTB R26, disponible alrededor de los $261.500 con descuentos publicados.

Tiene cuadro de acero, 18 velocidades, rodado 26 y frenos V-Brake en ambas ruedas.

También incorpora pie de apoyo y llantas de aluminio.

Su peso ronda los 14 kilos y admite, según la ficha del producto, un usuario de hasta aproximadamente 100 kilos.

Es una alternativa sencilla pensada principalmente para viajes urbanos, recorridos diarios y salidas recreativas.

No posee suspensión avanzada ni componentes destinados al ciclismo deportivo exigente, pero su precio la convierte en una puerta de entrada accesible.

3. Skil MTB rodado 26 – $263.992

Muy cerca aparece la Skil MTB rodado 26, ofrecida actualmente por aproximadamente $263.992.

Su cuadro está construido en acero y cuenta con 18 velocidades, frenos V-Brake, manubrio estilo MTB y asiento acolchado.

El peso informado ronda los 15 kilos.

Su principal ventaja está en una configuración simple, con componentes conocidos y pensados para un uso cotidiano.

Puede servir para trasladarse al trabajo, realizar compras o utilizarla recreativamente durante fines de semana.

¿Cuál conviene comprar?

El precio no debería ser el único criterio.

Antes de elegir una bicicleta hay que verificar el tamaño del cuadro, la altura del usuario, calidad de los frenos y disponibilidad de repuestos.

También es importante considerar dónde se utilizará.

Para calles asfaltadas y recorridos cortos, una bicicleta sencilla puede cumplir perfectamente su función. Para caminos muy deteriorados, montaña o utilización deportiva, probablemente sea necesario buscar componentes de mayor calidad.

Actualmente, entonces, una bicicleta nueva para adulto puede conseguirse desde aproximadamente $150.000, aunque buena parte de las opciones de entrada de gama se concentra más cerca de los $250.000 a $300.000.

La Peretti, Kelinbike y Skil muestran que todavía existen alternativas relativamente económicas para quienes buscan dejar el auto o el transporte público en recorridos cortos y comenzar a movilizarse en bicicleta.