Los 3 autos de calle más rápidos que se venden en Argentina: qué velocidad alcanzan

Circular a más de 300 km/h es algo prácticamente imposible —y además ilegal— en una ruta convencional, pero algunos autos homologados para la calle tienen prestaciones cercanas a las de una máquina de competición.

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En Argentina, el reducido mercado de superdeportivos incluye actualmente varios modelos capaces de superar ampliamente esa barrera. Si se toman los vehículos 0 km con presencia comercial oficial en el país y se utilizan las velocidades máximas declaradas por sus fabricantes, estos son tres de los más rápidos disponibles actualmente.

1. Ferrari 12Cilindri: más de 340 km/h

El primer lugar corresponde al Ferrari 12Cilindri. La coupé italiana utiliza uno de los motores más particulares que todavía sobreviven en la industria: un V12 atmosférico de 6,5 litros, sin turbo ni asistencia eléctrica.

Entrega 830 CV a 9.250 rpm y puede girar hasta las 9.500 rpm. La transmisión es automática de doble embrague y ocho velocidades, mientras que la tracción es trasera.

Según Ferrari, su velocidad máxima supera los 340 km/h. También acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanza los 200 km/h en menos de 7,9 segundos.

Actualmente existen unidades 0 km ofrecidas por el representante oficial de Ferrari en Argentina, con publicaciones que rondan los US$970.000, dependiendo de la configuración.

2. Ferrari 849 Testarossa: más de 330 km/h

El segundo protagonista es uno de los modelos más nuevos de la marca: el 849 Testarossa. A diferencia del 12Cilindri, apuesta por una mecánica híbrida. Combina un V8 biturbo de 4.0 litros con motores eléctricos hasta alcanzar una potencia conjunta de 1.050 CV. Es, por potencia, considerablemente más extremo que el 12Cilindri.

La aceleración también lo demuestra: pasa de 0 a 100 km/h en menos de 2,3 segundos y llega a 200 km/h en apenas 6,35 segundos.

Su velocidad máxima declarada es de más de 330 km/h. En el mercado argentino ya aparecen unidades MY2027 ofrecidas por el canal oficial, con valores publicados alrededor de US$1,3 millones, dependiendo siempre del equipamiento y la personalización.

3. Ferrari 296 GTS: más de 330 km/h

El tercer lugar corresponde al Ferrari 296 GTS. Este descapotable utiliza un motor V6 biturbo de 3.0 litros combinado con un sistema eléctrico.

En conjunto desarrolla 830 CV y 740 Nm de torque. A pesar de utilizar solamente seis cilindros, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanzar los 200 km/h en 7,6 segundos. La velocidad máxima también supera los 330 km/h. En Argentina hay actualmente unidades 0 km ofrecidas oficialmente, con referencias cercanas a los US$822.000 según configuración.

Autos de calle con prestaciones extremas

La particularidad es que los tres vehículos están homologados para circular por la calle. Eso no significa, naturalmente, que esas velocidades puedan utilizarse en una vía pública: los límites máximos de tránsito están muy lejos de semejantes cifras.

Las prestaciones máximas sólo pueden explorarse de manera segura y legal en circuitos o instalaciones especialmente preparadas. Como referencia, incluso el nuevo Porsche 911 Turbo S, uno de los deportivos más rápidos ofrecidos oficialmente en Argentina, alcanza 322 km/h. Por eso, al mirar exclusivamente velocidad final, Ferrari domina actualmente el extremo superior del mercado argentino: el 12Cilindri supera los 340 km/h, mientras que el 849 Testarossa y el 296 GTS pasan los 330 km/h.