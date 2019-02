Los comentarios machistas de Lunati contra una mujer que explotaron las redes

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex árbitro Pablo Lunati, hincha de River, explotó por el partido que enfrentó al equipo millonario contra Vélez y, en el interín, terminó insultando y esbozando comentarios machistas contra una usuaria por el solo hecho de ser mujer. Luego de las repercusiones que tuvieron sus dichos salió a defenderse, pero le salió mal.

Desde su cuenta de Twitter, Lunati se quejó del arbitraje de su colega Darío Herrera durante el partido Vélez-River de este domingo, en el cual marcó un penal que, según él, estaba "mal cobrado". Ante esto, una usuaria hincha de Boca le contestó "Escribe igual que como arbitra: COMO EL CULO".

Embed Que cobraste HERRERA???? Penal mal cobrado , penal herrado!!! mamitaaaaa este año los mato!!!! Me chuoan todos un huevo!!! Trata que no tire la camiseta!!! Daleeee??????? — Pablo Lunati (@PabloLunati22) 4 de febrero de 2019

En lugar de retrucarle, Lunati se limitó a decirle: "Sacaste FLOR!!!! SOS MUJER!!!!!" y "No discuto con mujeres !!! Menos por acá!!!!!".

Embed Sacaste FLOR!!!! SOS MUJER!!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) 4 de febrero de 2019

Embed Y si Pablito, te entiendo. Debe ser duro que una mujer te gane una discusión. Pero bueno, hubiese sido divertido. Un beso! — Floor \(87)/ (@FloorSaanchez) 4 de febrero de 2019

Embed Que estés muy bien!!!! NO GANASTE NADA!!!!!! No discuto con mujeres !!! Menos por acá!!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) 4 de febrero de 2019

Luego de esto, Lunati comenzó a recibir insultos ante la clara discriminación de género que hizo contra la chica. Sin embargo, cuando quiso defenderse y explicar lo que quiso decir, embarró la cancha aún más.

"Atento a la interpretación errónea que se hizo del tweet, con la malicia de Diario Olé en su edición digital, aclaro tanto al diario como a la destinataria: La mención que hice a su sexo fue por no poder faltarle el respeto como venia contestandole a los demás, no por no saber", intentó justificarse --sin lograrlo-- el árbitro.

Embed Atento a la interpretación errónea que se hizo del tweet, con la malicia de @DiarioOle en su edición digital, aclaró tanto al diario como a la destinataria: La mención que hice a su sexo fue por no poder faltarle el respeto como venia contestandole a los demás, no por no saber. https://t.co/cKhIX6b3E9 — Pablo Lunati (@PabloLunati22) 4 de febrero de 2019

A esto, agregó: "Entiendo que en la época vivimos ciertas susceptibilidades están a la orden del día, más en cuestiones de género, pero lejos estoy de desmerecer a una mujer por su condición, sino de respetarla, es por esto que antes de incurrir en un dialogo vulgar y grosero prefiero no hablar". Aún así, en la interacción que tuvo previamente con la usuaria le había espetado "Andá a cagar" cuando ella le remarcó su error al no querer discutir con ella sólo por ser mujer.

Embed Ajajjaajaajajjaajkaja!!!!!!! Anda a cagar!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) 4 de febrero de 2019

"Por último, me gustaría vean la sarta de barbaridades que me escriben. Cada tanto uno explota, aunque suelo ser de los que solo bloquean y listo, pero claro, no escriben en ningún diario eso, aunque entiendo el rol de figura pública que ejerzo. Aclarado esto saludos a todos", cerró Lunati.