El diputado nacional Axel Kicillof desmintió en vivo al conductor de La Nación + Juan Miceli, quien sostuvo al aire que durante más de diez años del kirchnerismo no se aumentaron las tarifas de los servicios públicos.

"Me hiciste una pregunta sobre algo que no es verdad. No es verdad que en diez años no se aumentaron", sostuvo Kicillof que fue interrumpido por Miceli. "¿Me podés dejar terminar? Nosotros hicimos un aumento de tarifas en 2012 y en aquel momento la oposición decía que el incremento iba a ser mucho mayor del 30 por ciento. Los números, inclusos a los de la oposición de aquel momento, son mucho menores a los de ahora", afirmó.

El diálogo comenzó a recalentarse cuando Micheli contó que hizo archivo y encontró algunas notas que decían que el kirchnerismo "congeló tarifas" por diez años. "Eso es mentira. Puede hablar el artículo de eso, pero no es verdad. Hubo aumento, yo siendo ministro aumenté tarifas", volvió a desmentir Kicillof.

"Es penoso tener que contestarlo así, pero si ponés en Google ´Kicillof aumento de tarifas´, te van a aparecer un montón de notas, porque en 2012 y en 2014 yo presenté dos reducciones de subsidios. Esto significaba un incremento del 20 por ciento y fijate lo que declaraba la oposición de entonces como Prat Gay y Laura Alonso. Decían que era un escándalo el aumento", señaló Kicillof.

El ex ministro de Economía además afirmó que el déficit fiscal es mayor ahora que antes y sin embargo "teníamos subsidios" tarifario.