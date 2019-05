Para el abogado de Lázaro Báez, "es una farsa, no un juicio"

El abogado de Lázaro Báez, Víctor Hortel, aseguró que el juicio que empieza hoy “es una farsa, no es un juicio”. “Lo miramos con mucha preocupación por la vigencia del Estado de Derecho. Tiene infinidad de irregularidades y nulidades”, aseveró.

En diálogo con el programa “Habrá Consecuencias” en El Destape Radio, el letrado aseveró que “en un país normal este juicio no estaría empezando”.

En ese sentido, Hortel afirmó que “muchas defensas han planteado nulidades, no sólo la defensa de Cristina. Por eso la Corte pidió ver el expediente”. Además dijo: “la Corte no necesariamente tiene nuestros tiempos. Nosotros habíamos llegado a la Corte con recursos hace meses. No sé por qué toma la decisión ahora, pero es la correcta”.

Asimismo, el defensor afirmó que “fondos con los cuales se hace la obra se transfieren a la provincia. Y la Corte tiene dicho que entonces le corresponde a la justicia provincial” y que “la causa se inicia por una denuncia de Carrió. El juez Ercolini se declara incompetente porque correspondía que intervenga la justicia de Santa Cruz”. “La causa se reimpulsa con los testimonios de Leonardo Fariña. Cuando la auditoría resuelve a favor de Lázaro Báez aparece Fariña con sus declaraciones. No tengo dudas que lo guionaron”, sentenció.

Por último, el abogado afirmó que “la Corte sigue analizando los planteos de las defensas y tiene las facultades de decretar alguna nulidad. El juicio podría pararse” y que “si la Corte hace lo que marca la Constitución en algún momento debería anularse todo el expediente”.