Isabel Macedo, sobre Actrices Argentinas: "No comparto las maneras"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras una nueva denuncia de abuso sexual contra Juan Darthés, la actriz Isabel Macedo se diferenció de la colectiva de mujeres Actrices Argentinas, que acompañó a la ex Patito Feo a la hora de hacer pública su denuncia por violación contra el actor. En este sentido, la esposa del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que no comparte “las maneras” de este grupo.

LEÉ MÁS: ANDREA CAMPBELL: "JUAN DARTHÉS ME PEGÓ EN LA COLA"

En el marco de una serie de entrevistas que su marido brindó para anunciar su candidatura a presidente, Macedo manifestó a La Nación que no le gustaría formar parte de la colectiva de actrices. “No comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a él, que es la persona que tiene poder”, afirmó, en referencia a Urtubey.

“Me parece bien la visibilización. Hay que ser respetuoso con la manera en que cada uno tenga de decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra”, sostuvo.

Sobre este planteo, explicó que considera que “no es lo mismo” el caso de “las mujeres que quieren cobrar igual que un hombre porque ocupan el mismo lugar” que “una mujer que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada”.

Respecto a la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Darthés por violación, expresó: “Pienso que si tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza”. Por otra parte, se posicionó a favor de la despenalización del aborto, al igual que su esposo.