La altura de Vladimir Putin: cuánto mide el presidente de Rusia

Cada vez que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantiene reuniones bilaterales con otro jefe de Estado comienza a circular la misma pregunta: ¿cuánto mide?. A pesar de que altura del mandatario no modifica su liderazgo o relevancia geopolítica.

¿Cuándo mide Vladímir Putin?

Según distintos medios internacionales, Vladímir Putin mide alrededor de 1,68. Si bien el Kremlin nunca difundió datos oficiales sobre su altura, esa cifra es la más citada por medios extranjeros y analistas que siguen de cerca la figura del mandatario ruso.

Si bien jamás lo aclaró oficialmente, Vladimir Putin mide 1,68

A lo largo de los años, la estatura de Putin fue motivo de especulación, especialmente cuando se lo compara con otros líderes mundiales que suelen ser visiblemente más altos, como Donald Trump.

La comparación con Donald Trump

El tema de la estatura de Putin volvió a instalarse en redes el 15 de agosto 2025 cuando Putin mantuvo una reunión con Donald Trump, quien mide aproximadamente 1,90. Además de la importancia de la reunión bilateral, y ya que era la primera vez que el líder ruso pisaba suelo estadounidense desde el 2015 y la primera vez que se reunían desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

La diferencia de altura entre Vladimir Putin y Donald Trump suele llamar la atención

La advertencia de Rusia a Estados Unidos: "No juegues"

A pocos días del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y del secuestro de Nicolás Maduro, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, lanzó una advertencia a la Casa Blanca en redes sociales. "¡Feliz Navidad ortodoxa, mundo ruso!", publicó el expresidente ruso a través de su cuenta de X.

Sin embargo, la imagen que adjuntó fue un mensaje directo a Estados Unidos: "No juegues con Rusia", decía con la misma consigna, imagen y tipografía que había usado solo días antes el Departamento de Estado de Donald Trump.