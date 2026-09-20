Violencia en Perú: asesinaron a tiros a una periodista y candidata mientras realizaba un acto de campaña

La violencia sacude nuevamente el panorama político de Perú a pocas semanas de los comicios regionales. La periodista y candidata a la gobernación regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, de 44 años, fue asesinada a balazos este sábado al mediodía mientras realizaba actividades proselitistas en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas.

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El mortal atentado ocurrió alrededor de las 12:40 en la transitada avenida Ramón Castilla. Aponte Polo, conocida popularmente como "La China Polo", caminaba repartiendo volantes junto a simpatizantes de la agrupación política Socios por Áncash cuando fue alcanzada por una ráfaga de disparos.

El ataque, perpetrado en medio de una multitud en las inmediaciones del mercado local, dejó además un saldo de cinco personas heridas. Todas las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento de la candidata debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras consumar el ataque, el agresor emprendió la huida con rumbo desconocido. Sin embargo, mediante un rápido operativo desplegado por la Policía Nacional del Perú, las autoridades capturaron un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado como el principal sospechoso del crimen.

Aponte había denunciado públicamente haber recibido amenazas en su contra a través de sus redes sociales, donde todavía permanecen algunas de sus declaraciones. Además de su actividad política, dirigía un espacio periodístico digital que se emitía los domingos y en el que hacía referencia a presuntos hechos de corrupción en la región.

De acuerdo a lo que informó el medio local La República, en el caso tomó intervención la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas. Las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

La fiscal a cargo del expediente, Dina Raquel Ramos Jáuregui, dispuso la revisión de los registros fílmicos del episodio para confirmar si el detenido estuvo presente en el lugar a la hora del ataque.

Escalada de violencia en Perú: tres periodistas asesinados por sicarios durante 2025

El 2025 se consolidó como uno de los años más trágicos y peligrosos para el ejercicio del periodismo en el Perú. Organizaciones civiles y gremiales como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunciaron una alarmante escalada de violencia tras registrarse el asesinato de tres periodistas a manos de sicarios en distintas regiones del país.

Los ataques, dirigidos principalmente contra reporteros que investigaban redes de corrupción regional y crimen organizado, encendieron las alarmas de organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF), que alertaron sobre la desprotección sistemática que sufren los hombres y mujeres de prensa en el interior del país.

El año comenzó con el asesinato de Gastón Medina Sotomayor, propietario y director de Cadena Sur TV. Medina fue interceptado y atacado a balazos en la puerta de su vivienda. El periodista ya había denunciado amenazas de muerte debido a sus constantes investigaciones sobre corrupción política local.

En mayo, el veterano locutor Raúl Celis López, conductor del programa radial "Obracero" con más de 30 años de trayectoria, fue acribillado por sicarios mientras se dirigía a su cabina de transmisión. Celis López se caracterizaba por su línea editorial crítica contra el avance de la criminalidad en la región Loreto.

Mientras que en diciembre, el último crimen registrado ocurrió en el sector de Pacasmayo, donde fue asesinado Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TV. Al momento de su muerte, Núñez Guevara se encontraba investigando presuntas irregularidades y licitaciones dirigidas en obras públicas locales.