Junto a Marco Rubio, Fujimori anunció que Perú se sumó al Escudo de las Américas

La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves la incorporación de su país al Escudo de las Américas, la alianza continental de seguridad que lanzó el presidente Donald Trump hace algunos meses atrás. Fujimori hizo el anuncio acompañada del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien estuvo esta semana de gira por distintas capitales de la región, entre ellas Lima.

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Tras asumir el gobierno peruano a finales de julio, la presidenta Fujimori se puso en campaña por sumarse a la agenda política de Donald Trump, principalmente en materia de seguridad, que fue su punta de lanza durante la campaña. Apenas asumió afirmó que buscaría empoderar y apoyarse en las Fuerzas Armadas en "la lucha contra la criminalidad", algo que ella catalogó como un tema de "extrema urgencia" para la seguridad interna del país inca. También advirtió que buscaría el respaldo de aliados en el continente para impulsar sus políticas, principalmente con Estados Unidos. En ese sentido, fue un gesto simbólico explícito la presencia del número dos de Rubio, Christopher Landau, durante la asunción de la dirigente peruana.

"Como presidenta de la República del Perú, me complace informar a nuestra nación que el Perú se convertirá en parte del Escudo de las Américas, una coalición multilateral que incluye a más de 15 países y que está liderada por los Estados Unidos", comenzó el anuncio la presidenta Fujimori, que además lo hizo en inglés.

"Gracias, secretario Rubio, por esta oportunidad, porque hemos tenido que enfrentar el terrorismo y sabemos lo difícil que es enfrentar a estas organizaciones criminales que no respetan ninguna frontera. Y por esta razón, necesitamos unir esfuerzos con otros países", continuó la jefa de Estado peruana, y remató: "Ser parte del Escudo de las Américas nos permitirá, como ya hemos demostrado, obtener información más rápida y actuar con mayor firmeza".

La palabra de Rubio ante los elogios de Fujimori a Estados Unidos

El jefe de la diplomacia norteamericana fue el segundo en hablar durante la conferencia conjunta con la presidenta Fujimori. Tras escucharla hablar, el secretario de Estado de Trump defendió la creación del Escudo de las Américas al afirmar que "la razón" por la que existe la alianza "es porque no queremos actuar de manera unilateral, sino en conjunto". Y agregó: "Queremos vencer a estos terroristas despreciables. Vamos a ser socios y aliados".