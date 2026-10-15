El secretario de Estado del Vaticano detalló los próximos pasos del Papa León: "Son todo conjeturas"

El cardenal e histórico secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, habló este jueves sobre la evolución de la salud del papa León XIV tras su operación del martes pasado. Afirmó que "hay que esperar" para saber cuáles serán sus planes de futuro, así como también que pasará con su gira sudamericana por Uruguay, Argentina y Perú, prevista para noviembre. "Eso dependerá de cómo vayan las cosas. Hay que dejarlo tranquilo, por ahora todas son conjeturas", advirtió el prelado.

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Luego de ser operado de urgencia por un adenocarcinoma pulmonar, León XIV vive su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, el hospital de excelencia donde la mayoría de los miembros del Vaticano se atienden por cuestiones de salud. De acuerdo al último parte que publicó el Vaticano este jueves temprano, el Sumo Pontífice "pasó una buena noche, se levantó y desayunó" con normalidad.

Por otro lado, el parte médico difundido el miércoles por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, describió una "evolución posoperatoria normal". Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante el día "arrojaron valores dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", de acuerdo con el comunicado oficial.

En tanto, Parolin, número dos de León XIV en la administración vaticana, salió a hablar este jueves sobre la recuperación del Papa y sobre su futuro. Si bien afirmó sentirse "preocupado" por la salud del jefe de la Iglesia, admitió que tiene confianza en que "todo pueda resolverse lo antes posible".

Cómo seguirá la agenda del Papa en el corto plazo

El cardenal Parolin pidió prudencia y paciencia al momento de especular con el retorno del Papa a su actividad normal. Afirmó que hoy no se puede confirmar con claridad qué es lo que hará "porque lleva dos días internado" y todo está en manos de los médicos.

"El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo", dijo, refiriéndose a la agenda personal del Pontífice.

Sin embargo, aclaró que "son todo conjeturas" porque no él no habló con el papa desde que entró al hospital. "En estos días es mejor dejarle tranquilo para que se recupere", sostuvo. Por otro lado, calificó como "bellísima" la forma en la que el Papa comunicó de su enfermedad a la prensa.

"Me alegra muchísimo, de verdad, que lo haya comunicado de tal manera que no haya habido teorías conspirativas, algo que los periodistas siempre buscan", afirmó Parolin al final de su conversación con periodistas.