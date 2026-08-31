Lula lidera las encuestas para las elecciones de octubre y aventaja a Flavio Bolsonaro en un balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encamina a lograr la reelección en las presidenciales del próximo mes de octubre al aventajar en un eventual balotaje al senador opositor Flavio Bolsonaro, según reveló este lunes una encuesta realizada por la consultora AtlasIntel para Bloomberg. De acuerdo con el estudio de opinión pública, Lula obtendría un 47,1% de los sufragios en una segunda vuelta, frente al 42,6% del hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro. No obstante, los datos reflejan un leve estrechamiento de la brecha en comparación con la medición de julio, cuando el líder del Partido de los Trabajadores (PT) superaba a su rival por 49,2% a 42,9%.

En el escenario de primera vuelta, la ventaja del jefe de Estado se mantiene en dos dígitos con una intención de voto con el 43,4%, seguido por Flavio Bolsonaro con el 33,7%. Más atrás figuran Augusto Cury (7,8%), Renan Santos (7,6%) y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (3,3%). Si ningún candidato logra superar el 50% de los votos válidos en la primera vuelta del domingo 4 de octubre, la legislación electoral brasileña establece que las dos fórmulas más votadas competirán en un balotaje a finales del mismo mes.

El trabajo de campo de AtlasIntel incluyó 5.014 entrevistas realizadas entre el 25 y el 30 de agosto en todo el territorio brasileño, y cuenta con un margen de error de un punto porcentual, lo que consolida un escenario competitivo pero con ventaja favorable para la continuidad del actual gobierno.

Con información de Reuters