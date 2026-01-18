La organización Foro Penal reportó la liberación de nueve presos políticos en Venezuela, mientras que el Vaticano confirmó intentos de negociación para que Nicolás Maduro se exilie en Rusia y evitar una intervención militar de Estados Unidos como la que se llevó a cabo.

La situación de los presos políticos en Venezuela continúa generando tensiones y cifras dispares entre las distintas fuentes, por lo que continúan los reclamos por datos confiables y liberación de todos los detenidos. Mientras que desde el gobierno venezolano anunciaron alrededor de 400 liberados, por su parte, organismos y la oposición apuntan que son la mitad de esa cifra.

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó la información en redes sociales y precisó que el balance fue cerrado a las 17 horas de este sábado y detalló que “son ya 139 las personas liberadas desde el 8 de enero”, en referencia al anuncio inicial del Gobierno. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática difundió un listado con los nombres de los excarcelados y reclamó que se aceleren los procesos. “Que cese finalmente el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, que se han mantenido en vigilia a las afueras de muchos de los centros penitenciarios”, señaló en su comunicado.

Las cifras oficiales contrastan con las ofrecidas por las ONG ya que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó el martes que “las autoridades han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024”, rechazando las denuncias de la oposición y de diversas organizaciones. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática vinculada a la opositora María Corina Machado reduce notablemente ese número y advierte que aún quedan centenares de detenidos por motivos políticos.

La intervención del Vaticano por Nicolás Maduro

En otro orden, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó que la Santa Sede mantuvo contactos con representantes del Gobierno venezolano para lograr un acuerdo pacífico. “La situación actual se presenta como un hecho consumado”, admitió, al reconocer que los esfuerzos no prosperaron.

Parolin explicó que la intervención del Vaticano incluyó la posibilidad de un salvoconducto para Maduro, en línea con lo publicado por The Washington Post sobre un posible asilo en Rusia. “Siempre apoyamos una solución pacífica”, subrayó quien fue representante del Vaticano en Caracas entre 2009 y 2013, aunque reconoció que no fue posible alcanzar un acuerdo antes de la intervención de las fuerzas estadounidenses.

El papa León XIV también se refirió a la crisis venezolana en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Allí pidió que “se respete la voluntad del pueblo venezolano” y que se prioricen vías de resolución alejadas de “intereses partidistas”.

La semana pasada, León XIV recibió en audiencia a María Corina Machado, quien solicitó su intercesión por los más de mil presos políticos y respaldó una transición democrática. “Transmití la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela”, escribió Machado en su perfil de X tras el encuentro.