Uribe pidió una intervención militar internacional para Venezuela

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez junto a la precandidata a la presidencia por Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en un acto en Cúcuta, frontera con Venezuela.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez encabezó un acto en la frontera entre Colombia y Venezuela junto con su partido Centro Democrático desde donde pidió una “intervención militar internacional” que “desaloje la dictadura” de Nicolás Maduro, que se juramentó este viernes como mandatario. El acto se llevó a cabo en apoyo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que denunció fraude en las elecciones del 28 de julio pasado; así como con la dirigente antichavista María Corina Machado. El presidente, Gustavo Petro, le respondió desde sus redes sociales.

“Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder”, dijo Uribe Vélez desde las calles de Cúcuta durante su prometido “plantón para la libertad de Colombia y Venezuela”. Hasta allí llegó acompañado por los senadores del partido que fundó después de dejar el poder y, también, junto con María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia por esa misma fuerza, que estuvo al frente de la convocatoria.

Según el diario El País, de España, ese lugar era una de las posibilidades que tenía el candidato opositor Edmundo González Urrutia para entrar a Venezuela para llegar a Caracas y exigir ser proclamado presidente tras las denuncias de fraude en las últimas elecciones, pero el plan se vio obstruido por el cierre de fronteras que impuso Maduro desde el viernes hasta el lunes.

“Yo creo que, a esta altura, Cúcuta ya sabe que es mejor preservar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales en la frontera”, le respondió Petro en una publicación en la que también compartió un video en donde se ven algunas pocas personas reunidas en una esquina para escuchar al exmandatario y líder de la oposición.

Uribe Vélez es el primer presidente en la historia de Colombia en enfrentar un juicio. En mayo, la Fiscalía General de la Nación ratificó las acusaciones por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, es decir, la Justicia investiga si el ex mandatario pagó a testigos para que lo desvincularan de los paramilitares, grupos ilegales que operan al margen de las fuerzas del Estado como de algunas de las organizaciones.

Aunque Uribe Vélez sostiene que es inocente, el ex mandatario es reconocido por su política de fuerte persecución contra las guerrillas en alianza con los Estados Unidos.

Edmundo González agradeció las muestras de apoyo por la detención de su yerno

Un día después de haber fracasado el plan para llegar a Venezuela y reclamar la presidencia, González Urrutia emitió un mensaje en agradecimiento a todas las personas que se hicieron eco y “enviaron mensajes de apoyo en el caso de la desaparición forzada” de su yerno, Rafael Tudares.

“Ser el esposo de mi hija no es un delito; ser el padre de mis nietos, no es un delito. A todos los presos políticos y a todos los venezolanos, les digo: esta lucha es por la libertad de todos”, dijo en su posteo en X, ex Twitter.