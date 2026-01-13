Por qué el Palacio de Miraflores se llama así: origen del nombre de la casa de gobierno de Venezuela

Por qué el Palacio de Miraflores se llama así: origen del nombre de la casa de gobierno de

El Palacio de Miraflores es la sede del Gobierno de Venezuela. Ubicado en Caracas, tuvo una larga historia hasta consolidarse como la oficina principal del presidente venezolano. Cómo nació y por qué hay un homenaje al expresidente argentino Néstor Kirchner allí.

La construcción del Palacio Miraflores comenzó en 1884 impulsada por el presidente Joaquín Crespo (1884-1886), quien inició este proyecto. Sin embargo, comenzó a usarse como sede presidencial recién en 1900. En concreto, en agosto de 1884, el presidente Crespo compró un terreno llamado Hacienda La Trilla para construir una nueva casa para su familia. El proyecto fue lento porque el terreno era irregular y se encontraba en una ladera.

El Palacio Miraflores es la sede de gobierno venezolana

En torno al cambio de nombre hay varias versiones: se dice que Crespo eligió el nombre Miraflores por una Cartuja en Burgos, España, mientras que otra versión dice que se inspiró en una antigua hacienda en Perú, donde estuvo exiliado.

El 29 de octubre de 1900, un terremoto sacudió Caracas y el ya presidente Cipriano Castro decidió alquilar la vivienda porque la estructura era resistente a los sismos. El 1 de enero de 1901 el Palacio de Miraflores tuvo su primera recepción oficial. Finalmente, el Gobierno adquirió el palacio el 19 de junio de 1911. El general Juan Vicente Gómez fue el primer presidente en ocuparlo como residencia oficial.

Actualmente, el espacio funciona como casa de Gobierno y solo el Ministerio del Despacho de la Presidencia se encuentra allí. La oficia del vicepresidente está en otro lugar, como las viviendas de ambos funcionarios. La Residencia Presidencial La Casona está en Santa Cecilia. La Residencia Oficial de La Viñeta (del vicepresidente) está en el Fuerte Tiuna.

Palacio Miraflores de Venezuela: por qué hay un homenaje a Néstor Kirchner

Entre los diferentes salones de la residencia presidencial se encuentra el Salón Néstor Kirchner en honor al expresidente argentino. Antes llamado Salón del Consejo de Ministros, el espacio fue renombrado en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, en una ceremonia junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una visita oficial al Palacio de Miraflores.

La decisión del homenaje llegó tras el fallecimiento del exmandatario, Chávez decidió hacerlo en una clara muestra de reconocimiento político entre los gobiernos de Venezuela y Argentina de esa época. Kirchner y Chávez habían trabajado estrechamente en proyectos de integración regional e iniciativas políticas compartidas en América Latina, particularmente en foros como el MERCOSUR y en la idea de fortalecer espacios de cooperación latinoamericana.

Hugo Chávez nombró el Salón Néstor Kirchner en homenaje al expresidente argentino

Actualmente, el salón se usa para reuniones del Consejo de Ministros venezolano y en su inauguración se colocaron retratos y elementos decorativos alusivos a Néstor Kirchner, además de detalles simbólicos de la hermandad entre ambos países.