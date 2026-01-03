Maduro, confiado en la Defensa venezolana frente a posibles ataques de Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro afirmó esta semana que el sistema defensivo de Venezuela "garantizará la integridad territorial" frente a las posibles agresiones extranjeras. En una entrevista, el mandatario no negó ni afirmó la agresión norteamericana anunciada por Donald Trump la semana pasada, que de ser cierta fue la primera directa contra territorio venezolano. Esquivó dar detalles y sólo dijo que recién podrá hablar "en unos días" del tema.

Desde agosto de 2025, el gobierno de Caracas acusa a Estados Unidos de agredir su soberanía con ataques marítimos cerca de sus costas. En noviembre, el presidente Trump anunció que empezaría con ataques terrestres y, el lunes pasado, varios medios norteamericanos anunciaron que la CIA atacó con drones una presunto muelle utilizado por el narcotráfico para exportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. El republicano respaldó la noticia al confirmar un ataque "a una gran instalación en Venezuela", sobre la cual no especificó ni cuándo ni dónde fue. Horas después aclaró que fue "contra un muelle", pero siguió sin decir de qué parte del país era.

"El sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz", declaró Maduro este jueves al ser interrogado por el periodista franco-español Ignacio Ramonet sobre el presunto ataque terrestre.

La entrevista, que fue transmitida por el canal estatal VTV y duró poco más de una hora, fue una charla distendida entre el periodista y el líder chavista mientras ambos viajaban en un auto que Maduro conducía. Frente a la repregunta de Ramonet sobre detalles del ataque, Maduro apuntó que "seguramente" podría conversar sobre el tema en "unos días".

Maduro prometió tener un "modelo perfecto" antidrogas y acusó a Colombia de "no colaborar" con el combate al narco

Durante la entrevista, el líder chavista afirmó estar "listo" para conversar con Estados Unidos sobre un "acuerdo de combate" al narcotráfico, a la par que volvió a negar que en su país se produzca droga. "Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", dijo.

Aseguró además poseer un "modelo perfecto" de combate al narcotráfico y afirmó que su gobierno destina miles de millones de "recursos" para tener seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Colombia.

"No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", agregó el titular del sillón de Miraflores, alegando que su gobierno destruyó "40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que provenían de Colombia", explicó.

Maduro y su relación con Trump

Maduro respondió a la acusación que hizo Trump el pasado lunes 29, cuando aseguró haber tenido "una charla muy recientemente" con él, acusándola de "no haber sido fructífera" para rebajar las presiones de Washington contra Caracas.

"Estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación entre nosotros. Nosotros sólo hemos tenido una sola charla. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca, mientras que yo estaba en el Palacio Miraflores", aseguró Maduro.