Maduro hace un gesto de paz a EEUU y sugiere conversaciones serias

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a un homenaje de fin de año a las fuerzas militares en La Guaira, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un gesto de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponiendo ‍conversaciones serias sobre la ⁠lucha contra el narcotráfico y ofreciendo a empresas estadounidenses acceso fácil al petróleo venezolano.

Maduro dijo que Venezuela era un "país hermano" de Estados Unidos y un Gobierno amigo. Señaló que cuando él y Trump hablaron por última vez en noviembre, el presidente estadounidense reconoció su autoridad dirigiéndose a él como "señor presidente".

El veterano hombre fuerte de Venezuela habló en una entrevista que fue filmada el día de Nochevieja y ‌transmitida por la televisión estatal venezolana en la tarde ⁠de Año Nuevo.

En la emisión, Maduro ⁠y su entrevistador caminan por una zona militarizada de la capital, Caracas. Más tarde, Maduro se pone al volante de un coche con ‍el periodista en el asiento del copiloto y la esposa del presidente, Cilia Flores, en la parte ⁠trasera, un gesto que los ‌comentaristas interpretaron como un intento de proyectar confianza ante los temores de un ataque de EEUU, a pesar de la reducción de las apariciones públicas de Maduro en las últimas semanas.

Los comentarios representan un cambio en el tono de Maduro hacia Estados ‌Unidos desde ‌que este último lanzara un refuerzo militar a gran escala en el sur del Caribe. Trump ha acusado al "ilegítimo" Maduro de dirigir un narcoestado y ha amenazado con desalojarlo del poder.

Maduro ha negado vehementemente sus vínculos con el ​crimen y afirma que Estados Unidos busca derrocarlo para hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo y los yacimientos de minerales de tierras raras de Venezuela.

En un acto poco antes de Navidad, Maduro instó a Trump a centrarse en los retos internos diciendo: "Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir: que cada ‍quien atienda sus asuntos internos".

En las últimas declaraciones, Maduro dijo a su entrevistador: "Al pueblo de Estados Unidos le digo lo que le he venido diciendo, aquí en Venezuela tienen un país hermano (...), un gobierno amigo".

"Hay que empezar a conversar en serio, con datos en la ​mano. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre ​un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones ⁠estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran."

Con información de Reuters