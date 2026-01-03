Desde festejos a repudios: las reacciones en Argentina al ataque de Estados Unidos a Venezuela

Se viven horas de tensión tras el ataque de Estados Unidos a Caracas, Venezuela y con el secuestro tanto de Nicolás Maduro como de Cilia Flores, su esposa -de quienes se desconoce el paradero-, anunciada por Donald Trump. Al mismo tiempo, en Argentina ya aparecieron distintas reacciones por parte de personalidades y figuras reconocidas que dejaron su opinión acerca del accionar estadounidense sobre suelo venezolano. Al presidente Javier Milei se le sumaron Patricia Bullrich, Mauricio Macri y otros que también festejaron o repudiaron lo sucedido este sábado 3 de enero por la madrugada.

Por parte del mandatario de nuestro país, además de celebrar el "cambio de régimen" adelantó sin cuestionar la injerencia internacional que habrá "un apoyo total a Estados Unidos porque no tenían forma de salir los venezolanos" de esta situación. Por otro lado, en diálogo con LN+, el presidente definió a Maduro como un "usurpador del poder" y planteó que Edmundo González Urrutia debería asumir sin nuevas elecciones.

Las reacciones en Argentina tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Javier Milei

Patricia Bullrich

Mauricio Macri

Marcos Galperín

Miguel Ángel Pichetto

Luis Caputo

Carlos Maslatón

Agustín Romo

Partido Justicialista

El posteo del Pro ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Ricardo Quintela

Jorge Macri

Jorge Ferraresi