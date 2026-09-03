UNICEF advirtió que uno de cada cinco adolescentes sufre acoso sexual digital

Uno de cada cinco jóvenes de entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de agresión sexual en el entorno digital durante el último año. Así lo reveló un nuevo informe elaborado por UNICEF a partir de encuestas a 21.000 adolescentes de 21 países, que advierte sobre la creciente vulnerabilidad de los menores en redes sociales y plataformas de juego.

{{{htmlAmp}}}

El estudio derriba uno de los principales mitos vinculados a la violencia digital: la figura del atacante anónimo. Según los datos del organismo, solo el 16% de los agresores son desconocidos, mientras que el 57% pertenecía al entorno cercano de la víctima ya sean amigos, familiares o parejas sentimentales. Un 27% de los encuestados no logró identificar la identidad detrás del perfil.

El informe detalla cómo las dinámicas de captación suelen mutar de forma imprevista hacia entornos de violencia, aprovechando la confianza previa o la manipulación emocional. Al analizar el patrón de estas agresiones, los autores del documento explicaron que "a menudo, comienza sin previo aviso" y que "una conversación se convierte en coerción, y la coerción se convierte en una trampa".

Esta presión psicológica deriva en un elevado nivel de subregistro y aislamiento: el 41% de los adolescentes agredidos confesó no haber contado su experiencia a nadie. Quienes sí buscaron contención recurrieron de manera prioritaria a amigos, hermanos o a sus madres.

Las plataformas en la mira

El 60% de los ataques tuvo lugar en aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram, seguidas por Snapchat, TikTok y YouTube. En tanto, un 14% de los menores identificó a los videojuegos en línea con chat integrado como la vía donde padeció el acoso.

La publicación del informe coincide con un endurecimiento del debate regulatorio global. Recientemente, Meta alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por 16.680 millones de dólares para limitar el uso nocturno y diario de sus plataformas en menores. En paralelo, países como Australia, Reino Unido y Francia avanzan en legislaciones para fijar edades mínimas de acceso a redes sociales. Ante este panorama, UNICEF instó a los Gobiernos y empresas tecnológicas a diseñar entornos digitales con protecciones de privacidad reforzadas, endurecer las sanciones penales y crear canales de denuncia ágiles y confidenciales para la infancia.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.