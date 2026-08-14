Un incendio en Alemania obliga a evacuar a 1.800 personas cerca de la frontera con Bélgica

Imagen referencial de un camión de bomberos colaborando en la extinción de un incendio en Gohrischheide, cerca de Zeithain, Alemania

Las autoridades alemanas ordenaron a unas 1.800 personas que evacuaran ‌sus hogares en ‌la madrugada del viernes, después de que un incendio en la región occidental se extendiera hacia un pueblo cercano a la frontera con Bélgica.

Los residentes debían abandonar inmediatamente ​la localidad ⁠de Gey y dirigirse a un ‌centro de asistencia habilitado ⁠en una escuela primaria ⁠de la cercana localidad de Strass, dijeron las autoridades municipales en un ⁠comunicado a las 4 de la ​madrugada hora local (0200 GMT).

Se ‌les instó a ‌llevar únicamente lo imprescindible, documentos de ⁠identidad y los medicamentos necesarios.

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El jueves, las autoridades informaron de que se había activado un plan ​de ‌emergencia de gran envergadura debido a un incendio que afectaba a unas 25 hectáreas de bosque cercano.

Los bomberos y los ⁠servicios de emergencia lucharon por contener las llamas, mientras que la ruta B399 que atraviesa la zona quedó cerrada.

Amplias zonas de Alemania se enfrentan a condiciones de sequía y a un alto ‌riesgo de incendios, según las autoridades meteorológicas.

El continente europeo en su conjunto, el que se calienta más rápidamente del mundo, ha estado haciendo frente ‌a una temporada de incendios inusualmente activa, ya que un invierno más húmedo ‌favoreció el ⁠crecimiento de la vegetación, que se secó durante las ​sucesivas olas de calor.

Con información de Reuters