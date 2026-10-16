Lo que consumimos a diario deja marcas directas en la estructura neurológica, según reveló un estudio encabezado por el Population Health Research Institute (PHRI) en Canadá. Allí se afirmó que las personas que ingieren un volumen elevado de alimentos ultraprocesados tienen un 40% más de probabilidades de presentar alteraciones cerebrales tempranas en comparación con quienes mantienen una dieta reducida en estos productos, registrándose un nivel de afectación significativamente más elevado entre las mujeres.

{{{htmlAmp}}}

La investigación, dada a conocer en la revista especializada JAMA Network Open, analizó las imágenes por resonancia magnética (IRM) del cerebro de casi 9.000 canadienses de entre 35 y 69 años sin antecedentes de afecciones cardíacas. Los científicos identificaron pequeñas zonas de daño cerebral silencioso con mayor frecuencia en aquellos participantes con dietas basadas en comida preparada, refrescos, snacks envasados, cereales azucarados y fideos instantáneos. Aunque estas lesiones no desencadenan síntomas inmediatos, la comunidad médica las considera señales de alerta precoz que preceden por varios años a la aparición de problemas severos de memoria o a la ocurrencia de un accidente cerebrovascular.

La aparición de estos indicadores en cuadros clínicos asintomáticos sorprendió al propio equipo de especialistas. El investigador asociado del PHRI de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences, Russell J. de Souza, afirmó que "francamente, no me esperaba este hallazgo; estudiamos a adultos de mediana edad que no tenían problemas cardíacos ni reportaron otros problemas de salud", precisando además que este tipo de alteraciones vasculares solía asociarse tradicionalmente con patologías diagnosticadas en edades mucho más avanzadas.

El relevamiento expuso además que las mujeres pertenecientes al grupo de mayor ingesta de ultraprocesados mostraron casi el doble de probabilidades de registrar signos de daño cerebral respecto de aquellas con un consumo menor. Según los analistas, los participantes orientados hacia esta clase de productos presentaron además una mayor acumulación de grasa corporal y grasa abdominal profunda, un tejido estrechamente vinculado con procesos inflamatorios y con el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la masa encefálica.

Los productos ultraprocesados se caracterizan por aportes elevados de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas, en contraposición con su escasa proporción de fibra, vitaminas y minerales. En la muestra estudiada, estos alimentos representaron en promedio el 25% de las porciones diarias consumidas, alcanzando un 45% en los sectores de mayor ingesta. Los investigadores constataron que, a medida que aumentaba el volumen de ultraprocesados, el consumo de alimentos integrales, frutas y verduras descendía drásticamente, representando los productos mínimamente procesados solo un 41% de la dieta en los grupos de mayor consumo, frente al 68% en los de menor ingesta.

Frente a este escenario, la investigadora principal del estudio, Sonia Anand, remarcó que "los hallazgos sugieren que la relación entre la dieta y la salud cerebral puede detectarse antes de que las personas experimenten problemas notables de memoria o pensamiento", añadiendo que la alimentación entre los 30 y los 60 años condiciona la salud cognitiva posterior. En la misma línea, De Souza concluyó que el objetivo del trabajo radica en identificar tempranamente estas señales para brindar margen a que la población introduzca mejoras en sus hábitos nutricionales, si bien advirtió que se requerirán estudios de seguimiento a largo plazo para evaluar si la reducción de ultraprocesados logra frenar o revertir los cambios cerebrales detectados.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.