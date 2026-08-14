Un A320 de Air India perdió temporalmente los controles de vuelo esenciales: análisis de Airbus

Un Airbus A320 de Air India se desplomó casi unos 100 metros este mes, provocando heridas a ‌24 personas a bordo, ‌después de que la aeronave registrara una pérdida de presión hidráulica que dejó sin respuesta durante unos instantes los controles de vuelo clave, según un análisis preliminar de Airbus al que tuvo acceso Reuters.

El incidente, ocurrido el 4 de agosto, tuvo lugar en el vuelo AI2379 de Air India, que cubría la ​ruta de Phuket ⁠a Delhi, y que aterrizó sin incidentes pese a la ‌pérdida de altitud.

El análisis inicial de Airbus reveló ⁠que el avión registró fallos en ⁠los tres sistemas hidráulicos -que utilizan fluido a presión para accionar los controles de vuelo y otros equipos- en rápida sucesión.

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Durante unos cuatro ⁠segundos, los pilotos no pudieron utilizar los elevadores y ​los alerones, piezas móviles situadas en las ‌alas y la cola que controlan ‌si el avión apunta hacia arriba o hacia abajo ⁠y se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha. Durante ese tiempo, la aeronave se inclinó hacia arriba, según indicó Airbus en un comunicado en respuesta a una solicitud de ​evaluación por ‌parte de Air India.

El copiloto aplicó una maniobra de descenso máximo del morro, pero no hubo "respuesta directa" por parte de las superficies de control de vuelo antes de que los sistemas hidráulicos se recuperaran en cuestión ⁠de segundos. La evaluación no determinó qué causó la pérdida de presión hidráulica.

Airbus solicitó a Air India que realizara pruebas en los sistemas hidráulicos de la aeronave y en los sensores de presión y los interruptores que los supervisan. También pidió que se desmontaran algunos sensores para su inspección y señaló que podría ser necesario ‌realizar comprobaciones adicionales del cableado.

Airbus también constató que la aeronave sufrió fuerzas superiores a los límites especificados durante el cambio brusco de altitud. Solicitó a Air India que inspeccionara el avión en busca de posibles daños estructurales causados por el movimiento brusco.

El capitán del ‌vuelo dio positivo en marihuana en una prueba de confirmación de drogas, según una fuente familiarizada con el asunto. Hasta la fecha no ‌se ha establecido ⁠ningún vínculo entre el resultado de la prueba y la pérdida de altitud, pero Air India comenzó ​el jueves a realizar pruebas obligatorias de detección de sustancias a todos los pilotos, según un memorándum interno.

(Reporte adicional de Allison Lampert; escrito por Hritam Mukherjee; editado en español por Carlos Serrano)