La ultraderecha vuelve a ganar en Alemania oriental pero en Berlín se impone la izquierda

Alemania permanece a la expectativa este domingo por las elecciones regionales que están celebrándose en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al noreste del país, y en Berlín, con dos escenarios distintos: mientras que en la primera la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se impone con creces, en la capital nacional la izquierda radical de Die Linke ganaría con amplia diferencia al dejar atrás a los conservadores del primer ministro Friedrich Merz y a la AfD, que igualmente creció en comparación a 2023.

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De acuerdo a los datos revelados por France 24 y Agencia EFE, sólo en Mecklemburgo la ultraderecha obtiene entre un 37 y un 38% de los votos y dejaría atrás a los socialdemócratas (SPD) por un punto, quienes se quedarían con el 36%. Los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, se hundieron en un escueto 5%.

En tanto, en la capital germana los resultados quedan al revés, con un cómodo triunfo del ultraizquierdista Die Linke, que sacaría entre el 25% y el 26% de los votos. El segundo puesto sería para los democristianos de Merz con el 20%, quedándose la ultraderecha en un relegado tercer puesto con el 14%. Sin embargo es un resultado optimista para la AfD, que en 2023 había sacado apenas un 9%.

Merz salió a hablar este domingo y reconoció el "desastre electoral" de su espacio en el noreste alemán. Aunque prometió seguir adelante con su programa político, anunció que convocará una reunión de su partido una vez termine la jornada electoral de hoy.

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