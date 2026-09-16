Berlín vota este domingo y La Izquierda podría ganarle con ventaja a la ultraderecha

Los últimos sondeos publicados este jueves sobre las elecciones regionales de Berlín del próximo domingo aseguran que la ultraderecha alemana de Alternativa para Alemania (AfD) podría salir tercero frente a La Izquierda y la Democracia Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, quienes pelean el primer puesto. Fuentes en la capital germana aseguran que el escenario es "muy heterogéneo" por lo que nadie se anima a anticipar un resultado. Se sabe que los barrios del centro votaron recientemente por el partido ecologista Los Verdes y La Izquierda, mientras que en las periferias ganaron los conservadores de la CDU y los ultras de AfD.

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Tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, todo el espectro político alemán quedó en estado de alerta y espera con expectativas las sucesivas elecciones regionales previstas para los próximos meses. La socialdemocracia sigue aturdida por la derrota frente a los ultraderechistas, aunque quiere repuntar el ánimo este domingo en Berlín, donde todavía respira con esperanza.

Lukas Krieger, secretario general de la CDU en Berlín, afirmó que el electorado de la capital "no es comparable al conjunto del país ni a Sajonia-Anhalt, por lo que todo parecería indicar que el resultado se perfilaría a ser "un duelo entre la CDU y La Izquierda".

"AfD en Berlín no tiene opciones de negociar la formación de gobierno; nadie quiere colaborar con ellos. Tenemos un partido de izquierda muy radical en Berlín, y por eso decimos: Berlín seguirá siendo estable. CDU es el único partido que garantiza que la ciudad se mantenga en el centro del espectro político", agregó Krieger.

Conservar la alcaldía: el desafío para la CDU

Las elecciones berlinesas implican un recambio importante para los democristianos. Kai Wagner, actual intendente de Berlín, confirmó que no se presentará a elecciones y desde su partido presentaron a Stefan Evers, una de las "caras jóvenes" de la democracia cristiana. Del lado de enfrente está Elif Eralp, la candidata de La Izquierda, que está en campaña desde hace meses y se perfila como la favorita.

Según Julia Reuschenbach, politóloga de la Universidad de Hamburgo, La Izquierda logró consolidarse en Berlín como la oposición más "creíble" frente a AfD, debido a la negativa de los ultraderechistas de acompañar a la CDU.

Elif Eralp, candidata de La Izquierda alemana.

Acusaciones de antisemitismo hacia La Izquierda

En las últimas semanas, medios alemanes levantaron las acusaciones de antisemitismo por parte de algunos candidatos de La Izquierda, después de que un rapero en un acto de campaña en el barrio de Neukölln, donde vive buena parte de la comunidad palestina de Berlín, coreara "Muerte a las FDI", en referencia al Ejército israelí. Elif Eralp condenó la actuación y prometió una investigación interna. Gaza se ha vuelto vital para los partidarios de Eralp, principalmente desde junio, cuando el partido decidió oficialmente considerar la acción militar israelí en Gaza como un genocidio.

Sin embargo, Reuschenbach considera que la popularidad de La Izquierda reside "en su capacidad para hacer propuestas políticas concretas". "Es la única de los principales fuerzas que promete cumplir con el resultado de un referéndum celebrado en 2021. El 59 por ciento de los berlineses votó entonces a favor de expropiar a las empresas inmobiliarias, propietarias de más de 3.000 viviendas en la ciudad y transferirlas al sector público", afirmó la politóloga.

El problema de los alquileres

Kerstin Wolter, colíder del partido La Izquierda en Berlín y una de las candidatas en las elecciones regionales del domingo, afirmó que ella cree que el tema de los alquileres es el principal articulador de votos a favor de su partido.

"En todos los sondeos, en todas las encuestas y en todas las conversaciones que mantenemos directamente con los votantes, la conclusión es siempre la misma: la situación de los alquileres es catastrófica", explicó Wolter a la agencia DeutscheWelle. "La gente no encuentra vivienda, teme las subidas de precio y pierde su hogar porque los propietarios lo reclaman para uso propio", indicó.

Una encuesta reciente afirmó que la vivienda es, con gran diferencia, el tema más importante de estas elecciones. El dato es demoledor: para alrededor del 32 por ciento de los berlineses, ese es "el principal problema" de la ciudad. El 10% mencionó la inmigración y el asilo, mientras que el 9% citó la seguridad, la delincuencia o el terrorismo.

Otro dato no menor que éstas son las primeras elecciones en la historia de Berlín en las que podrán votar los jóvenes de 16 años. Y eso, según Kerstin Wolter, es crucial: "Creo que muchos jóvenes, muchos más que cuando yo era joven, se preocupan por cuestiones como el cambio climático o si lograrán encontrar trabajo", subrayó Wolter, y remató: "Tenemos cada vez más millonarios en Berlín, pero también un número creciente de personas que viven en la pobreza".