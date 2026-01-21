Alemania e Italia instarán a sus socios en la UE a reformarse para competir

FOTO DE ARCHIVO: Agricultores protestan contra los recortes propuestos a la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), en Bruselas.

‍Alemania e Italia instarán a sus homólogos de la Unión Europea en una cumbre informal ‍que se celebrará el ⁠mes que viene a que lleven a cabo reformas para simplificar los procedimientos y mejorar la competitividad o se arriesgarán a quedar aún más rezagados respecto a Estados Unidos y China, según se desprende de un documento político.

El documento, reseñado por Reuters, afirma que el nivel de vida y la soberanía de ‌Europa están en juego a medida que ⁠los nuevos competidores aumentan su ⁠influencia global y la brecha de crecimiento entre Europa y Estados Unidos y China se amplía.

"Seguir por el ‍camino actual no es una opción. Europa debe actuar ahora", afirma la declaración ⁠conjunta.

El documento político se elaboró ‌para el Retiro de Líderes que se celebrará en Alden Biesen (Bélgica) el 12 de febrero, en el que el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni presionarán en favor de ‌una estrategia ‌coordinada de la UE para apoyar a las empresas, atraer inversiones y reforzar el mercado único.

El documento insta a los líderes a aprovechar la reunión y el Consejo Europeo de ​marzo para acordar compromisos concretos.

Meloni y Merz también tienen previsto reunirse el viernes en Roma, en una cumbre bilateral en la que se presentará el documento, según una fuente del Gobierno italiano que habló a condición de permanecer en el anonimato.

El documento cita cifras del ‍Fondo Monetario Internacional según las cuales las barreras internas de la UE equivalen a aranceles de hasta el 44% para el comercio de bienes y de más del 110% para el de servicios. En este ​sentido, pide una "ambiciosa reducción de la carga reglamentaria".

Asimismo, propone procedimientos de aprobación acelerados, la derogación rutinaria de leyes obsoletas ​y un control más estricto de las nuevas normas, con informes periódicos a los líderes de ⁠la UE sobre los progresos realizados.

