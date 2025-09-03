Rutte, de la OTAN, espera que se aclaren pronto las garantías europeas de seguridad para Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asiste a una rueda de prensa, en Kiev, Ucrania

sep (Reuters) -El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles que espera que en la cumbre de aliados de Ucrania del jueves "o poco después" se aclare qué garantías de seguridad puede ofrecer Europa a Kiev tras el cese de la guerra de Rusia en Ucrania.

"Espero que mañana, o poco después, se aclare lo que podemos ofrecer colectivamente", dijo Rutte en una rueda de prensa con el presidente de Estonia, Alar Karis, en la sede de la OTAN en Bruselas.

"Eso significa que podemos comprometernos aún más intensamente, también con la parte estadounidense, para ver qué quieren entregar en términos de su participación en las garantías de seguridad".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, serán coanfitriones de la reunión mayormente virtual del jueves de los líderes de la "coalición de voluntarios" de aliados principalmente europeos que han estado trabajando en garantías de seguridad para Ucrania.

Dichas garantías pretenden disuadir a Rusia de volver a atacar Ucrania una vez finalizada la guerra, ya sea mediante un alto el fuego o un acuerdo de paz permanente.

Responsables occidentales afirman que el elemento más importante de las garantías será seguir apoyando firmemente a las fuerzas armadas ucranianas, pero también se espera que las medidas incluyan una fuerza internacional para tranquilizar a Kiev.

Los líderes europeos han dejado claro que esa fuerza solo será viable con el apoyo de Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo prometió el mes pasado, pero Washington aún no ha detallado qué está dispuesto a aportar.

Rutte trató en la rueda de prensa de tranquilizar a los miembros del este de Europa de la OTAN de que cualquier recurso dedicado a las garantías de seguridad para Ucrania no debilitaría las defensas de la alianza militar occidental contra Rusia en su flanco oriental.

"Tenemos que evitar una dispersión excesiva de nuestros recursos y esto significa que siempre tenemos que analizar cuál será el impacto en los planes (de defensa) de la OTAN", dijo.

Con información de Reuters