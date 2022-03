Apple anuncia que suspende las ventas de sus productos en Rusia

El gigante estadounidense Apple anunció hoy que suspendió la venta de todos sus productos en Rusia, siguiendo así a varias empresas que toman distancia de Moscú tras la invasión a Ucrania.

El fabricante de teléfonos iPhone y de ordenadores Mac explicó en un mensaje enviado a la AFP que detuvo las exportaciones hacia Rusia la semana pasada y limitó también el acceso a algunos servicios, como su solución de pagos Apple Pay.

Además, las aplicaciones de los medios de comunicación afiliados al Estado ruso RT y Sputnik ya no se encuentran disponibles para descargas fuera de Rusia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos profundamente preocupados por la invasión rusa de Ucrania y estamos con todas aquellas personas que están sufriendo como resultado de la violencia", continuó la empresa en un comunicado.

El gobierno de Ucrania, que urgió a su ciudadanía a luchar contra las fuerzas rusas, pidió ayuda a todas las instancias, incluyendo al jefe de Apple, Tim Cook.

"Apelo a usted... que deje de suministrar servicios y productos de Apple a la Federación Rusa, ¡incluyendo bloquear el acceso a la Apple Store!", escribió el ministro ucraniano de Asuntos Digitales, Mykhailo Fedorov, en una misiva que publicó en Twitter el viernes.

La semana pasada, después de que Rusia atacara Ucrania, Cook publicó un tuit en el que expresaba su preocupación por lo ocurrido en la exrepública soviética.

"Estamos haciendo todo lo posible por nuestros equipos allí y apoyaremos los esfuerzos humanitarios locales. Pienso en las personas que están ahora mismo en peligro y me uno a todos los que piden la paz", indicó el CEO.

Apple también apuntó que deshabilitó tanto el tráfico como las "incidencias en directo" en Apple Maps en Ucrania como una medida de seguridad para los ucranianos.

"Seguiremos evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos pertinentes sobre las acciones que estamos tomando. Nos unimos a todos los que, en todo el mundo, están llamando a la paz", destacó la empresa.

Por su parte, Nike paralizó "temporalmente" la venta de sus productos en Rusia tanto en su sitio web como en sus aplicaciones.

La marca de ropa deportiva aseguró que "no puede garantizar la entrega de productos a los clientes en Rusia", indicó la agencia Europa Prees.

Nike hizo este anuncio en su página web de Rusia, aunque no especificó si se trata de una nueva política corporativa o una respuesta tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "Nike actualmente no puede garantizar la entrega del producto a los compradores en Rusia. Por lo tanto, las compras en el sitio web nike.com y la aplicación Nike no están disponibles temporalmente en esta región. Visita tu tienda Nike más cercana", informó la compañía en su web rusa.

Con información de Télam