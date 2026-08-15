Ucrania dice haber atacado un centro de cohetes ruso vinculado a una red similar a Starlink

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, escucha las explicaciones durante su visita al centro estatal de investigación y producción de cohetes espaciales «Progress» (JSC), en la región de Samara.

Ucrania dijo ​el sábado que sus ataques de largo alcance habían alcanzado una base aérea militar rusa y un centro de cohetes que, según Kiev, da apoyo ‌a la incipiente red de ‌internet por satélite de Rusia, similar a Starlink.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que misiles de crucero "Flamingo" alcanzaron la instalación de cohetes, situada a unos 900 kilómetros de la frontera de Ucrania, como parte de la campaña de Kiev para presionar a Moscú a fin de que ponga fin a la guerra, que ya dura más de cuatro años, atacando objetivos situados en el interior de Rusia.

"Es importante que se reduzca el potencial bélico ​de Rusia. Se necesita ⁠paz, y esto debe quedar patente en Rusia, mediante daños concretos en instalaciones ‌específicas", dijo en una publicación en X. Señaló que el aeródromo albergaba ⁠aeronaves utilizadas para atacar Ucrania.

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El Estado Mayor de ⁠Ucrania informó de que se registraron impactos directos tanto en el aeródromo de la región rusa de Nizhni Nóvgorod como en el centro espacial y de cohetes "Progress", en ⁠la región de Samara. Señaló que los ataques habían provocado incendios en ​ambos emplazamientos.

El Estado Mayor señaló que la planta de Samara ‌produce cohetes utilizados para lanzar satélites destinados ‌a la red de banda ancha "Rassvet", que Rusia está desarrollando como alternativa al "Starlink" ⁠de SpaceX. "Starlink" opera en Ucrania, pero no en Rusia, y ha proporcionado a Kiev una ventaja significativa en las operaciones con drones y en las comunicaciones en el campo de batalla.

Las autoridades de Nizhni Nóvgorod no confirmaron el ataque al aeródromo. ​En la ‌región de Samara, las autoridades locales afirmaron que las defensas aéreas habían repelido un "ataque masivo con misiles".

"La infraestructura industrial de Samara sufrió daños localizados", dijo Iván Noskov, alcalde de la capital regional, en una publicación en línea, sin especificar qué instalación se había visto afectada. Los servicios de emergencia estaban ⁠trabajando en el lugar, añadió.

Durante la noche, el gobernador regional de Samara dijo que un misil había impactado en una instalación industrial no identificada. Siete horas más tarde, alrededor de las 12:15 hora local, señaló que los servicios de emergencia seguían ocupándose de las consecuencias del ataque, sin ofrecer más detalles.

El centro "Progress" ha desempeñado un papel clave en los programas espaciales soviéticos y rusos, entre otras cosas mediante la producción de la familia de ‌cohetes "Soyuz".

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Aunque este año los avances en el campo de batalla se han ralentizado en gran parte del frente, según los analistas, El ejército ruso siguen avanzando hacia ciudades clave de la región oriental ucraniana de Donetsk. Mientras, ambas partes han intensificado los ataques de largo ‌alcance contra diversos objetivos.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que, en las últimas 24 horas, sus drones, misiles y artillería habían atacado centros logísticos ucranianos e infraestructuras de combustible, energía y transporte ‌utilizadas por el ejército ⁠ucraniano, así como talleres de montaje de drones de largo alcance y embarcaciones no tripuladas.

Entre los objetivos alcanzados se encontraba una instalación ​de almacenamiento de drones de largo alcance en la región ucraniana de Chérnigov, según el ministerio.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones.

Con información de Reuters