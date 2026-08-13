Zelenski advierte que Ucrania no sobrevivirá al invierno sin más misiles de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que su país no será capaz de sobrevivir a las incursiones aéreas rusas durante el próximo invierno si Estados Unidos no le vende al menos el 5 % de sus misiles Patriot. En una entrevista concedida a la cadena CNN, el mandatario alertó sobre el drástico incremento en la ofensiva de Moscú y precisó la escasez de defensas en el frente. "Este año tenemos dos veces y medio menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", afirmó.

Zelenski remarcó la urgencia del suministro al señalar que actualmente Ucrania solo cuenta con el 1 % de los proyectiles necesarios, asegurando que "si nos venden el 10 %, destruiremos todos los misiles balísticos rusos". Sin embargo, reconoció la dificultad de la logística diplomática: "Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar".

La disponibilidad de estos interceptores se ha visto reducida debido a la alta demanda derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Oriente Próximo. Asimismo, calificó como un gran desafío la implementación del permiso concedido dos meses atrás por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara para fabricar sistemas Patriot en suelo ucraniano, al tiempo que instó a Washington a presionar a Vladimir Putin tras sostener que el líder ruso "no quiere detener esta guerra y no se le está presionando lo suficiente".

Las declaraciones se producen en un contexto de agravamiento de la crisis humanitaria, luego de que Naciones Unidas confirmara que julio fue el mes más mortífero para la población civil desde abril de 2022. Paralelamente, el mandatario denunció a través de sus redes sociales un nuevo ataque directo contra la población tras el impacto de un dron ruso sobre un tren de pasajeros con 340 personas a bordo en la región de Odesa, provocando la muerte del maquinista y su ayudante. Zelenski acusó a Moscú de atacar "simplemente por aterrorizar" y recriminó la tibia postura de sus aliados. "Lamentablemente, no todos estos ataques reciben una respuesta contundente del mundo. Se necesita más apoyo en defensa aérea y más presión sobre Rusia si el mundo habla en serio sobre detener esta guerra en Europa", cuestionó.

Con información de EuropaPress.