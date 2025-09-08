La oposición turca bloqueó con mesas y sillas el asedio policial a su sede

Foto del lunes de seguidores del partido turco CHP fuera de la sede de la entidad en Estambul

Parlamentarios de la oposición turca amontonaron mesas y sillas en la entrada de una oficina en la sede de su partido en Estambul el lunes para bloquear a la policía e impedir el relevo de un miembro al que un tribunal ordenó destituir la semana pasada.

Las dramáticas imágenes del enfrentamiento constituyen un nuevo capítulo de una represión de casi un año contra el principal grupo de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), durante el cual cientos de sus miembros han sido detenidos y encarcelados.

En el exterior del edificio, cientos de policías antidisturbios detuvieron a manifestantes, utilizaron gas pimienta y se enfrentaron a dirigentes del CHP, el principal partido opositor al presidente Tayyip Erdogan.

La semana pasada, un tribunal de Estambul decidió destituir al jefe provincial del CHP en la región, Ozgur Celik, por presuntas irregularidades y ordenó que Gursel Tekin, exvicepresidente del partido, lo sustituyera de forma interina.

La organización política rechazó la sentencia por considerarla "nula y sin efecto", dijo que Tekin había sido expulsado del partido y prometió no ceder el puesto de Celik a nadie.

Tras la reunión del gabinete, Erdogan dijo que la oposición debe respetar el Estado de derecho y dejar de perturbar la paz de la nación.

"Nadie en Turquía está fuera del alcance de la ley. Criticar las decisiones judiciales es una cosa, y hacer caso omiso de ellas es otra (...) No reconocer las decisiones judiciales es un desafío flagrante al Estado de derecho. Esto no se tolerará", dijo el mandatario.

Tekin llegó el lunes a la sede del CHP en medio de las protestas para tomar posesión de su cargo. Entró en el edificio con apoyo policial tras un enfrentamiento con miembros del partido en el interior.

Unos pisos más arriba, los congresistas del CHP amontonaron los muebles casi hasta encima de la puerta para impedir la entrada de la policía y de Tekin. En una escalera exterior de la oficina, los policías evacuaron a los partidarios del CHP, después de haber utilizado gas pimienta para obligarlos a salir, dijeron testigos.

Más de 50 legisladores de oposición se encontraban en la sede del partido para disuadir a la policía. El principal índice bursátil de Estambul cayó un 3% el lunes, en parte por el aumento del riesgo político, según los analistas.

El lunes se restringió en Turquía el acceso a los principales sitios web de redes sociales, una medida adoptada en el pasado por las autoridades en momentos de volatilidad política. Netblocks, un monitor mundial de internet, dijo que se había restringido el acceso a plataformas como X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp.

