Trump insiste en que Biden lleva a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial

El expresidente estadounidense Donald Trump acusó nuevamente al actual mandatario Joe Biden de llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial, durante un mitin en Carolina del Sur y lo calificó de "incompetente".

"Joe Biden nos lleva al borde de una Tercera Guerra Mundial porque no sabe lo que hace (...) No se puede llamar por error a Ucrania Irak y no se puede hacerlo dos veces", dijo Trump a sus partidarios en un acto de campaña en Carolina del Sur de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Biden, de 80 años, es conocido por sus frecuentes lapsus. En una reciente comparecencia ante la prensa declaró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, estaba perdiendo la guerra en Irak.

"En la situación con Rusia es mejor no tomar decisiones equivocadas porque estamos acercándonos a una Tercera Guerra Mundial", advirtió Trump, calificando a Biden de "descaradamente incompetente".

En la misma línea, se jactó de que el país necesita su tipo de liderazgo para mantener a los estadounidenses a salvo y afirmó que, de ser elegido para una segunda presidencia, tendría el tipo de influencia para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un día.

Vestido con su habitual gorra roja de "Make America Grat Again" (Haz de nuevo grande a América) y una campera oscura sin corbata, acusó a Biden de usar la Casa Blanca “como un cajero automático”, recogió el diario estadounidense The New York Post.

“La política de Joe Biden es China primero; mi política es muy simple: Estados Unidos, primero”, declaró el precandidato del Partido Republicano en la carrera presidencial de 2024.

Trump también usó el mitin para atribuirse el mérito de una serie de decisiones de la Corte Suprema esta semana defendidas por la derecha, diciendo que sus tres nombramientos judiciales conservadores mientras era presidente fueron fundamentales para derribar los programas en las universidades y el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden.

“Sin mencionar el hecho de que hace un año fallaron en contra de Roe vs. Wade, algo que dijeron que nunca sucedería", agregó.

La multitud ruidosa invadió las calles de la pequeña ciudad de Pickens para ver a Trump, quien hizo de la celebración del Día de la Independencia el centro de su esfuerzo de campaña en las primarias de 2024 del estado de votación anticipada.

Las encuestas señalan a Trump como claro favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024.

Con información de Télam