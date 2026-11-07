Trump rearma equipo tras las elecciones y nombra al arquitecto de la represión de ICE como su jefe de despacho

El presidente Donald Trump designó a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en reemplazo de Susie Wiles. Se trata del primer gran cambio de su equipo tras la derrota republicana en las elecciones legislativas de mitad de mandato. El dirigente ultranacionalista, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA y arquitecto de la política de deportaciones masivas, prometió "lealtad absoluta" al mandatario y anticipó que profundizará su agenda migratoria.

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La designación fue anunciada el viernes y se conoció pocos días después del revés electoral que debilitó al Partido Republicano y dejó al oficialismo frente a un Congreso con mayor peso de la oposición demócrata. Miller, que hasta ahora se desempeñaba como subjefe de Gabinete y responsable de política interna, asumirá formalmente el cargo el lunes 9 de noviembre.

El nombramiento representa una señal sobre el rumbo que Trump pretende darle a la segunda mitad de su segunda administración. En su primera intervención pública después de asumir el nuevo cargo, Miller reivindicó la figura de Trump y aseguró que su llegada al poder transformó la historia política estadounidense.

"Es el honor de mi vida ser el jefe de Gabinete del presidente Trump, y le juro a usted y le prometo, señor presidente, mi lealtad absoluta, mi compromiso inquebrantable y mi devoción total a su éxito y al éxito de este país", declaró.

Stephen Miller, el ideólogo de la ofensiva migratoria de Trump

Miller acompaña a Trump desde 2015, cuando el empresario anunció su primera candidatura presidencial. Desde entonces se convirtió en uno de los principales responsables intelectuales de la agenda nacionalista del mandatario y tuvo un papel central en el diseño de las restricciones migratorias, las deportaciones y el endurecimiento de los controles fronterizos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su influencia fue especialmente visible durante la segunda administración republicana, cuando impulsó una política de deportaciones masivas y respaldó los operativos de ICE contra inmigrantes en distintas ciudades del país. La ofensiva generó fuertes cuestionamientos por las detenciones, el uso de la fuerza y las denuncias de vulneraciones de derechos.

El costo político de esa estrategia también quedó expuesto en las elecciones de mitad de mandato. Según los datos recogidos por Associated Press, alrededor de seis de cada diez votantes consideraron que las medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos.

Durante su discurso, el funcionario también elogió la trayectoria del presidente y recordó el atentado que sufrió durante la campaña electoral, además de las causas judiciales que enfrentó. "Este hombre salvó a América", afirmó, al atribuirle la recuperación del Partido Republicano y la defensa de la economía, las Fuerzas Armadas y la seguridad fronteriza.

La salida de Wiles se produjo después de los malos resultados electorales republicanos. La funcionaria, que había sido una figura clave en la campaña de regreso de Trump a la Casa Blanca, dejará el cargo para incorporarse a la estructura política del mandatario. Esa decisión generó fuertes críticas entre los demócratas, que interpretaron la llegada de Miller como una señal de radicalización.