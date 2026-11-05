Quién es Jon Ossoff, la nueva estrella demócrata al que comparan con Obama y le hace frente a Trump

Jon Ossoff fue reelegido para un segundo mandato como senador de Georgia, en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Con solo 39 años, es el legislador más joven del Senado y se posiciona como una figura clave para el Partido Demócrata, que busca poner un freno a Donald Trump en la etapa final de su presidencia.

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Su victoria ante el republicano Mike Collins lo posicionó como una de las figuras emergentes de los demócratas de cara a las presidenciales de 2028 y algunos hasta lo comparan con el expresidente Barack Obama. Sin embargo, Ossoff remarcó que no “tiene ninguna intención” de postularse para ser presidente.

Quién es Jon Ossoff, el senador más joven de EE.UU.

Nacido el 16 de febrero de 1987, Thomas Jonathan Ossoff es un político y periodista de investigación estadounidense. Su madre es una inmigrante australiana y por parte de su padre tiene ascendencia judía rusa y lituana.

Ossoff fue candidato en las elecciones especiales de 2017 para el sexto distrito del Congreso de Georgia, un bastión republicano. Terminó primero, pero sin una mayoría en las elecciones primarias de todos los partidos, y perdió la segunda vuelta con el 48,2% de los votos frente al 51,8% de la republicana Karen Handel.

Finalemente, llegó al Senado en 2020, cuando derrotó al republicano David Perdue en una segunda vuelta realizada un día antes del ataque de simpatizantes de Trump al Capitolio. Así, Ossoff se convirtió en el primer senador judío del estado.

Por qué su reelección fue clave para los demócratas

El demócrata comenzó el ciclo electoral como uno de los principales contrincantes del Partido Republicano: era el único senador de la oposición que buscaba la reelección en un estado que Trump ganó en 2024. Su rival contaba con el respaldo del presidente Trump, pero nunca logró consolidarse, ya que tuvo problemas para recaudar fondos, para manejar su vínculo con el mandatario y para responder a las críticas por sus conexiones con sectores del nacionalismo blanco. Además, Collins fue protagonista de una investigación ética en la Cámara de Representantes que sigue abierta.

Ossoff, en cambio, tuvo una campaña rápida en redes sociales, recaudó más de 100 millones de dólares y eligió confrontarse a Trump: en uno de sus discursos virales acusó al presidente de dormirse en las reuniones y de no querer hacer su trabajo. “Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie (secretaria presidencial) en su palacio volador ofrecido por el emir de Qatar”, llegó a lanzar.

También durante su campaña criticó los negocios internacionales de los hijos y del yerno de Trump, pidió terminar con la guerra con Irán, revertir buena parte de los recortes de impuestos y cuestionó los aranceles. Además, impulsó un proyecto, hoy estancado, para prohibir que los legisladores operen con acciones individuales y propuso una enmienda constitucional para limitar el financiamiento corporativo de las campañas.

“Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, sostuvo Ossoff ante sus seguidores tras ganar las elecciones de medio término.

¿Por qué lo comparan con Obama?

Entre sus seguidores, Ossoff despierta elogios por su autenticidad y su empatía, y por su capacidad de sumar apoyos más allá de las divisiones partidarias. Una simpatizante que participó de la campaña puerta a puerta lo comparó con Barack Obama por su forma de hablar. "Cuando habla, me recuerda a Barack Obama, es auténtico”, sostuvo Mary, una afroamericana.

Muchos seguidores consideran que tiene un estilo similar al de Obama

Además, algunos funcionarios valoran su gestión en ayuda por huracanes e inversiones en infraestructura. Muchos lo ven como la gran alternativa demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.