Trump amenazó con vetar "absolutamente todo" si los demócratas ganan el Congreso

En la antesala de los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un severo mensaje a la oposición al advertir que no dudará en utilizar su facultad constitucional de veto presidencial para paralizar la agenda del Capitolio si el Partido Demócrata logra arrebatarle al oficialismo la mayoría en el Congreso. La amenaza busca enviar una señal de firmeza institucional en un escenario de fuerte polarización política previo a la renovación parcial de las bancadas en Washington.

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Las manifestaciones del jefe de Estado se produjeron ante los periodistas apostados en el helipuerto de la Casa Blanca, minutos antes de abordar la aeronave presidencial con destino al estado de Texas para encabezar actos proselitistas. Al ser consultado sobre el impacto que tendría una eventual derrota republicana en las urnas, el mandatario confió en que "los republicanos van a ganar las elecciones", pero remarcó su estrategia de gobierno en caso de enfrentar un mapa parlamentario adverso.

En el ordenamiento institucional estadounidense, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para vetar las normas aprobadas por las cámaras parlamentarias, un bloqueo que el Congreso solo puede revertir si reúne una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Dado que los sondeos de opinión pública prevén un triunfo demócrata en la cámara baja pero descartan un dominio de tal magnitud matemática, la atribución de Trump le otorgaría una llave de negociación definitiva sobre la producción legislativa.

Consciente de las limitaciones que enfrentaría la oposición para eludir la firma del Presidente, Trump proyectó las dinámicas de poder que regirán en Washington tras los comicios. En caso de concretarse el escenario de pérdida de control parlamentario, el mandatario dejó en claro la postura que adoptará la Casa Blanca al aseverar que "lo que va a pasar es que voy a vetar absolutamente todo, y los demócratas tendrán que hablar conmigo para llegar a un acuerdo".

Con información de EuropaPress.