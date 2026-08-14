Trump pide a Corte Suprema que permita continuar construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Construcción de un helipuerto y un salón de baile en la Casa Blanca, vista desde una ventana del Monumento a Washington, en Washington, D.C., EEUU.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema ‌que le permita ‌seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, cuyo costo asciende a 400 millones de dólares, después de que un tribunal de apelación dictaminara que el proyecto carece de la autorización necesaria del Congreso.

La administración Trump solicitó el ​viernes a los ⁠magistrados que suspendan la sentencia de la corte ‌de apelación para el Circuito del Distrito ⁠de Columbia mientras prepara un ⁠recurso completo ante la Corte Suprema.

En su escrito, los abogados del Departamento de Justicia se hicieron eco ⁠del argumento de Trump de que el proyecto ​del salón de baile es una ‌necesidad de seguridad. Citando numerosos ‌intentos de asesinato contra Trump, los abogados describieron ⁠el proyecto como "vital para la seguridad nacional".

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"Este caso se refiere a una medida cautelar extraordinaria e ilegal que detendrá la construcción en curso del ​complejo militar ‌integrado, incluido un salón de baile totalmente seguro, en el ala este de la Casa Blanca, que es de vital importancia para la seguridad nacional", escribieron.

En una sentencia por ⁠2 a 1 dictada el 7 de agosto, la corte de apelaciones confirmó la orden de un juez de primera instancia que exigía a la Administración detener las obras de construcción en superficie.

"La decisión de si debe construirse o no un gran salón de baile ‌corresponde al Congreso y no es una cuestión que el Poder Ejecutivo pueda resolver por su cuenta", escribió el tribunal.

La corte de apelación había suspendido la entrada en vigor de su auto durante 14 días para ‌permitir que la Administración Trump lo impugnara ante la Suprema.

El National Trust for Historic Preservation presentó la demanda el ‌año pasado ⁠después de que la Administración derribara el ala este y comenzara a construir un ​salón de baile de 8.360 metros cuadrados sin solicitar la autorización del Congreso.

(Reporte adicional de John Kruzel y Andrew Chung; editado en español por Carlos Serrano)