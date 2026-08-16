Trump ordena al Pentágono que reduzca las maniobras militares con Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en Camp David en Thurmont, Maryland, EEUU

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ‌había dado instrucciones ‌al Pentágono para que redujera sustancialmente las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, en una publicación en redes sociales en la que también menciona la ​negativa de Seúl ⁠a participar en acciones contra ‌Irán.

Trump dijo en una ⁠publicación en su ⁠red social Truth Social que, aunque era demasiado tarde para cancelar los ⁠ejercicios por completo, "no estaba contento" ​con que Estados Unidos ‌hubiera acordado previamente participar ‌en ellos. El presidente estadounidense ⁠también hizo referencia a su "muy buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong-un.

"Estas maniobras no ​solo ‌son costosas... sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. ⁠Trump es presidente, se ha mostrado respetuoso y no ha representado ninguna amenaza", escribió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump también se refirió a la postura de Corea del Sur respecto al conflicto entre Estados ‌Unidos e Israel con Irán.

"Aunque no tenga mucho que ver (?), recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse ‌a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me ‌respondieron: '¡No, ⁠gracias!'", escribió Trump.

Las maniobras militares conjuntas anuales "Ulchi Freedom Shield" ​están programadas del 17 al 27 de agosto.

Con información de Reuters