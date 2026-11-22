El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que está dispuesto a ordenar nuevos ataques militares a gran escala contra Irán a partir del 1 de enero de 2027 si ambos países no logran alcanzar un acuerdo por el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el mandatario calificó de inútiles las actuales negociaciones diplomáticas con Teherán y fijó el inicio del próximo año como punto de quiebre.

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Aunque aseguró que Washington "no tiene apuro" y concedió margen hasta fin de año para destrabar el conflicto por la vía diplomática, Trump trazó una doble advertencia con tiempos diferenciados: mientras que la ofensiva directa sobre territorio iraní quedaría supeditada a lo que ocurra después del 1 de enero de 2027, el jefe de la Casa Blanca alertó que cualquier buque iraní que intente romper el actual bloqueo naval será atacado y hundido de inmediato.

Durante el reportaje con Fox News, el mandatario republicano acusó a los representantes de Teherán de endurecer su postura luego de los comicios de mitad de mandato celebrados este mes en Estados Unidos, donde el oficialismo sufrió una derrota vinculada al impacto económico del conflicto y la suba en los precios de la energía.

"Ahora son más agresivos que antes de las elecciones", afirmó Trump sobre el comportamiento de los negociadores iraníes. Además, los describió como "expertos en alargar" las tratativas: "Hablan constantemente, no hacen otra cosa que hablar, pero todo son tonterías", sentenció.

Las declaraciones se producen mientras la flota estadounidense sostiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes, en el marco de una crisis regional desatada tras la ofensiva militar en la que también participó Israel y el bloqueo inicial de Irán sobre el estratégico paso marítimo de Ormuz, arteria clave para el suministro mundial de petróleo y gas.

La postura de Irán: condiciones para reabrir Ormuz

Desde Teherán, el gobierno iraní aseguró el último sábado que busca una salida diplomática para evitar una nueva guerra abierta con Estados Unidos. Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, al diario Irán, el país estaría dispuesto a acelerar los tiempos para destrabar el tránsito naval si la Casa Blanca acepta sus reclamos.

"Si quieren reducir el plazo para reabrir Ormuz de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas", planteó el canciller iraní.

Araqchí remarcó que Teherán busca un pacto "bueno, honorable y digno" que garantice el cese de las hostilidades y ratificó la hoja de ruta propuesta por su administración: el cumplimiento de las exigencias iraníes "el primer día" y la reapertura del estrecho de Ormuz junto con el inicio formal de las negociaciones "el segundo". Sin embargo, el propio Trump había adelantado el viernes su rechazo a esos términos: "Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí".

El reclamo del papa León XIV: "Menos guerras y menos divisiones"

El conflicto en Medio Oriente también estuvo en el centro del mensaje dominical del papa León XIV. Durante el tradicional rezo del Ángelus en el Vaticano, el pontífice estadounidense instó a ofrecer una respuesta cristiana frente a un escenario global atravesado por la violencia bélica, evocando la figura de su predecesor Pío XI.

"En una época marcada por tensiones y conflictos, mi predecesor quiso destacar que el Señor de la historia es Rey de paz y justicia para todos los pueblos del mundo", señaló el Sumo Pontífice ante los fieles.

León XIV —quien ha mantenido públicos contrapuntos con Trump por la intervención militar contra Irán y recientemente hizo historia al votar en las elecciones legislativas de su país natal— profundizó así el llamado que había realizado días atrás al regresar de su gira sudamericana por Uruguay, Argentina y Perú.

"Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes y de reconciliación. Menos polémicas, menos guerras, menos divisiones", había expresado el Papa a bordo del vuelo papal rumbo a Roma. "Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible, así que veremos qué sucede", concluyó.