Elecciones en Brasil: la derecha se encamina a dominar ambas cámaras en el Congreso

El mapa político parlamentario de Brasil sufrió una profunda reconfiguración tras las elecciones legislativas celebradas este domingo, en las que el derechista Partido Liberal (PL) se erigió como el gran ganador al conseguir la mayor representación lograda por una sola fuerza política tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados desde el retorno de la democracia en 1985. La victoria parlamentaria se produjo en forma simultánea a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en los cuales el senador Flávio Bolsonaro se impuso al tope de las preferencias e ingresó al balotaje del 25 de octubre frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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Sostenido en el respaldo que el joven candidato brindó de forma activa a postulantes aliados a lo largo de la contienda electoral, el PL logró incrementar su presencia en la Cámara Alta de 15 a 28 escaños sobre un total de 81 bancas, mientras que en la Cámara de Diputados las proyecciones le asignan un salto de 98 a 121 representantes. Al sumar a otros partidos y bloques alineados a la centro-derecha, las previsiones indican que el espacio logrará articular cerca de 250 bancas en la Cámara Baja y más de 30 en el Senado, configurando una sólida mayoría de trabajo para el próximo período legislativo.

La conformación de una Cámara Alta afín constituye el pilar central para los planes del hijo mayor del expresidente de conceder la amnistía a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por haber planeado un golpe de Estado tras ser derrotado en las elecciones de 2022. Asimismo, los analistas estiman que el bloque pro-Bolsonaro en el Senado podría quedar muy cerca del umbral de los 54 votos requeridos para promover la destitución de los magistrados del Supremo Tribunal Federal que condenaron al exmandatario.

Tras la jornada en las urnas, donde se renovaron la totalidad de los 513 asientos de Diputados y dos tercios del Senado, Bolsonaro afirmó que "me alegró mucho ver cuántos brasileños acudieron a las urnas para hacer oír su voz y no se quedaron al margen porque quieren un cambio". Las expresiones del dirigente reflejan la creciente relevancia del Poder Legislativo en la capital, donde las cámaras han expandido de manera sostenida sus atribuciones sobre el presupuesto federal y su capacidad de veto sobre las designaciones del Poder Ejecutivo.

Los desafíos de gobernabilidad para la gestión de Lula da Silva

Por su parte, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) logró mantener cierta presencia en el recinto al conservar sus nueve escaños en la Cámara Alta, en tanto que el bloque tripartito conducido por el espacio del presidente pasará de 82 a 88 representantes en la Cámara Baja. Sin embargo, aun si el jefe de Estado lograra revertir la tendencia y obtener la victoria en la segunda vuelta del 25 de octubre, los analistas coinciden en que la correlación de fuerzas convertirá a un eventual cuarto mandato en una compleja batalla política.

En relación a este escenario, el director del organismo de control legislativo DIAP, Neuriberg Dias, advirtió sobre las dificultades institucionales que se avecinan al sostener que "la gobernanza supondría un gran reto para el presidente Lula", remarcando que un bloque de derecha articulado operará para frenar el avance de las iniciativas oficiales y obstaculizar el funcionamiento cotidiano del Gobierno.

Los antecedentes recientes ponen de manifiesto la tirantez entre la Casa de Planalto y el Poder Legislativo ya que en abril pasado, Lula se convirtió en el primer mandatario brasileño en más de un siglo en ver rechazado un candidato propuesto para integrar el Supremo Tribunal Federal, en medio de duros enfrentamientos con el titular del Senado, Davi Alcolumbre. A ello se suma que el Congreso ha anulado decenas de vetos presidenciales desde la asunción de Lula en enero de 2023. No obstante, la rigidez parlamentaria no es un fenómeno exclusivo de la izquierda, considerando que durante su gestión Jair Bolsonaro también sufrió el bloqueo sistemático de leyes emblemáticas, tales como la flexibilización en la tenencia de armas de fuego y la implementación de la verificación con papeletas impresas en el sistema electoral.

Con información de Reuters