Tragedia doble en Los Ángeles: helicóptero cubría un accidente fatal y se estrelló en vivo

El accidente del helicóptero en Los Ángeles provocó la muerte de tres personas y dos heridos cuando la aeronave cayó en medio de una cobertura periodística. Entre los fallecidos se encuentran una periodista y un piloto, ambos reconocidos por su labor en coberturas aéreas. Se investigan las causas del siniestro.

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En primer lugar, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que la caída se produjo en el bloque 9100 de North Mason Avenue, donde el impacto provocó un incendio que alcanzó vehículos y estructuras cercanas. La magnitud del siniestro obligó a un amplio despliegue de emergencia.

La aeronave, identificada como NewsChopper 4, se precipitó en el barrio de Chatsworth mientras cubría un choque vial, dejando un saldo de tres muertos y dos personas hospitalizadas. Se informó que entre las víctimas fatales se encontraban la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, ambos reconocidos por su labor en coberturas aéreas para NBC4 y Telemundo 52. Una tercera persona falleció en tierra, en las inmediaciones del lugar del impacto.

Por otro lado, dos personas fueron trasladadas a hospitales locales en condición aún no precisada, lo que incrementa la preocupación por el alcance de la tragedia. Los equipos médicos trabajan para estabilizar a los sobrevivientes.

En paralelo, el helicóptero se encontraba cubriendo un accidente vial ocurrido poco después de las 17:00 en la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue. Allí, un autobús de Los Ángeles Metro colisionó con un vehículo particular. Ese choque dejó al menos dos muertos y seis heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales. Las autoridades aún no han precisado el estado de los lesionados, aunque se confirmó que varios presentan heridas de gravedad.

En cuanto a las circunstancias del accidente aéreo, testigos señalaron que la aeronave “se veía extraña, oscilaba” antes de precipitarse. Minutos después, una columna de humo alertó a los vecinos y movilizó a los equipos de emergencia.

Quiénes eran las víctimas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su pesar y afirmó estar “devastada” por lo ocurrido. Además, agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia y destacó la necesidad de esclarecer las causas. En este sentido, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron una investigación para determinar qué factores provocaron la pérdida de control del helicóptero.

Por su parte, NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su “profunda tristeza” por la tragedia y reconocieron la labor de Moreno y Marciniw, quienes eran parte fundamental de sus equipos de cobertura aérea.

Eliana Moreno, graduada en Chapman University en 2010, había desarrollado una extensa carrera en medios del sur de California. Su trabajo en Angel City Air la convirtió en una figura reconocida en la cobertura de noticias desde el aire.

George Marciniw, piloto experimentado, también era valorado por su profesionalismo y trayectoria en vuelos de cobertura periodística. Su pérdida fue lamentada por colegas y autoridades.



