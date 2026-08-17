Tráfico marítimo se ralentiza en el estrecho de Ormuz tras los ataques a petroleros: datos

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ralentizó durante el fin de ‌semana, según datos publicados ‌el lunes, tras los ataques a petroleros, mientras que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto de Oriente Medio se estancaron.

El sábado transitaron por el estrecho cinco buques de mercancías, sin que se registrara ninguno el domingo, según datos de seguimiento ​marítimo de Kpler, ⁠frente a los 31 del fin de semana ‌anterior.

Entre los buques que entraron en el ⁠estrecho el sábado se encontraban ⁠un petrolero de gran tamaño (VLCC) vacío con su Sistema de Identificación Automática (AIS) desactivado y un gasero de gran tamaño (VLGC) ⁠con bandera india que utilizó la ruta iraní, ​según los datos de Kpler.

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Según los ‌datos, un pequeño petrolero cargado ‌con diésel iraní salió del estrecho.

El tráfico marítimo ⁠pareció paralizarse casi por completo después de que los Emiratos Árabes Unidos informaran de que tres buques operados por la Compañía Nacional de petróleo de Abu ​Dabi ‌habían sido atacados durante su travesía la semana pasada.

Estados Unidos dijo que podría mantener un bloqueo naval sobre Irán de forma indefinida.

Es posible que algunos buques pasen sin ser detectados con ⁠los transpondedores apagados, pero las cifras distan mucho de los más de 130 buques diarios que atravesaban el estrecho de Ormuz antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Washington debe cumplir las condiciones de Irán en relación con el estrecho para que ‌se reanude el tráfico marítimo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, en una entrevista concedida el sábado a los medios locales.

Esta vía navegable gestionaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas ‌natural licuado antes de la guerra.

En el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes yemeníes declararon un bloqueo naval contra Arabia ‌Saudita el 20 ⁠de julio, los datos de Kpler mostraron 49 tránsitos durante el fin de semana ​de buques de mercancías, frente a los 55 de la semana anterior. No se registraron envíos de petróleo saudita .

Con información de Reuters