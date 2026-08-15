Tormenta Lala se convierte en huracán a medida que se acerca a la Isla Grande de Hawái​

Lala, que anteriormente era una tormenta tropical, se intensificó hasta convertirse en huracán el sábado por la mañana al acercarse a la Isla Grande de Hawái, informaron las autoridades meteorológicas estadounidenses.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que los vientos máximos sostenidos de Lala alcanzaron los 120 kilómetros por hora, lo que la convierte en un huracán de categoría 1. Anteriormente, se habían registrado vientos sostenidos de 66 km/h y rachas de 64 km/h en un punto de observación cercano a South Point, a una altitud de 167,6 metros, según el centro.
El boletín del centro, emitido a las 10:00 a. m. HST (1900 GMT), indicaba que Lala traía consigo rachas de viento y lluvias intensas a medida que se acercaba a la Isla Grande. El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió de un oleaje peligroso e inundaciones localizadas.
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El Departamento de Transporte de Hawái anunció que cerraba el Aeropuerto Internacional de Hilo y que cerraría el Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en Keahole, a las 2 p. m. HST. El departamento también cerró los puertos comerciales de la isla de Hawái, del condado de Maui y de Kaua‘i.
Con información de Reuters