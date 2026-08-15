Tormenta Lala se convierte en huracán a medida que se acerca a la Isla Grande de Hawái​

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muestra la tormenta tropical Lala sobre el océano Pacífico

​Lala, que anteriormente era una tormenta tropical, se intensificó hasta ‌convertirse en ‌huracán el sábado por la mañana al acercarse a la Isla Grande de Hawái, informaron las autoridades meteorológicas estadounidenses.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados ​Unidos indicó ⁠que los vientos máximos sostenidos ‌de Lala alcanzaron los ⁠120 kilómetros por ⁠hora, lo que la convierte en un huracán de categoría 1. Anteriormente, ⁠se habían registrado vientos ​sostenidos de 66 km/h ‌y rachas de 64 ‌km/h en un punto de ⁠observación cercano a South Point, a una altitud de 167,6 metros, según el centro.

El ​boletín ‌del centro, emitido a las 10:00 a. m. HST (1900 GMT), indicaba que Lala traía consigo rachas de viento ⁠y lluvias intensas a medida que se acercaba a la Isla Grande. El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió de un oleaje peligroso e inundaciones localizadas.

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El Departamento de Transporte ‌de Hawái anunció que cerraba el Aeropuerto Internacional de Hilo y que cerraría el Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en ‌Keahole, a las 2 p. m. HST. El departamento también cerró los ‌puertos comerciales ⁠de la isla de Hawái, del condado de ​Maui y de Kaua‘i.

Con información de Reuters