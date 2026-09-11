El diputado y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de Chile y miembro del Partido de la Gente, Javier Olivares Avendaño, expresó el pasado martes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados chilena que las Islas Malvinas, a las que mencionó despectivamente como "Falklands", son "inglesas".

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Durante su intervención, Olivares Avendaño pidió sumarse "a las palabras del camarada Valenzuela, que pidió un oficio por medio de esta comisión con referencia a lo que está sucediendo hoy en día en el estrecho de Magallanes, propiedad de Chile desde 1843".

"Me gustaría también que pudiésemos emitir un oficio del mismo tenor por parte de la comisión pero al ministro (de Relaciones Exteriores) Francisco Pérez Mackenna, para también recordarle lo mismo, que yo creo que es importante y es relevante que desde el gobierno central, desde nuestras autoridades de más arriba, haya una certeza clara de defender el estrecho de Magallanes como corresponde, de dejar las cosas claras y sentarlo como tiene que ser sentado", siguió el legislador chileno.

Fue en ese momento que dijo la frase que dio vueltas por las redes sociales: "Así como las 'Falklands' son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno". "No puede haber duda de aquello", concluyó Javier Olivares Avendaño.

El malestar de Chile por el estrecho de Magallanes

Hace algunas semanas, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, generó malestar del otro lado de la Cordillera de Los Andes por sus dichos sobre el estrecho de Magallanes. "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia", expresó el brigadier en diálogo con La Fábrica Podcast. "Eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, eso te puede alertar un montón de cosas".

Su frase generó repercusión en legisladores chilenos, como fue el caso de Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano. "Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, y puedo señalar con total seguridad que esto es territorio chileno", sostuvo en el mensaje que publicó en sus redes sociales.