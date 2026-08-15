Sismo de magnitud 5 sacude la ciudad española de Granada; hay viviendas y automóviles dañados

Un vehículo queda destrozado tras un sismo de magnitud 5 que sacudió el sur de España

Un sismo de magnitud 5 sacudió ‌la madrugada ‌del sábado la ciudad de Granada, en el sur de España, y el Gobierno regional dijo que se produjeron daños ​en viviendas ⁠y vehículos, pero no ‌se han registrado ⁠heridos.

El temblor se ⁠produjo en el área metropolitana de Alhendín poco después ⁠de la 1 ​de la madrugada (0000 ‌GMT).

La cadena de ‌televisión española TVE mostró ⁠escombros esparcidos por la calle y algunos daños en los automóviles ​de ‌esta popular ciudad turística. Los servicios de emergencia andaluces rescataron a varias personas ⁠desde las edificaciones dañadas.

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Antonio Sanz, máximo responsable de emergencias de la comunidad autónoma de Andalucía, dijo el sábado que no se habían ‌producido daños en la Alhambra, un importante ejemplo de arquitectura islámica andaluza.

"No hay daños estructurales graves, ni ‌daños materiales graves, y no hay víctimas", dijo, agregando ‌que ⁠la Alhambra "no se ha visto afectada ​en modo alguno".

Con información de Reuters