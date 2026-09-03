Siria comenzó a destruir el armamento químico heredado del régimen de Al Assad

El gobierno de transición de Siria inició el proceso de destrucción del arsenal de armas químicas pertenecientes al caído régimen de Bashar al Assad. El avance fue confirmado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la Alta Representante para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, quien destacó la supervisión técnica del organismo internacional.

{{{htmlAmp}}}

Las tareas se desarrollan en coordinación con la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). El proceso comenzó formalmente tras el hallazgo, en mayo pasado, de instalaciones no declaradas, precursores de agentes nerviosos, municiones vacías y depósitos de almacenamiento. Inspecciones recientes confirmaron el inventario y verificaron la eliminación irreversible de 42 bombas aéreas.

Respecto al inicio de las operaciones sobre el terreno, Nakamitsu explicó ante los miembros del Consejo que "Siria cuenta con los acuerdos y las aprobaciones necesarias para iniciar las actividades de destrucción bajo la verificación de la Secretaría Técnica de la OPAQ", subrayando además la necesidad de "seguir obteniendo resultados tangibles para preservar la seguridad colectiva".

Por su parte, el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Olabi, calificó el procedimiento como un paso histórico para la reconstrucción institucional del país, al tratarse del primer operativo de desarme químico ejecutado en territorio nacional tras la salida del antiguo régimen. Al fijar la postura del nuevo mapa político, el diplomático enfatizó el compromiso gubernamental con el juzgamiento de los abusos del pasado: "Reitero nuestra postura sobre la justicia: una postura firme en materia de rendición de cuentas que no admite concesiones ni interpretaciones. Seguiremos por este camino para apoyar la justicia a nivel nacional".

La eliminación del material bélico coincide con una serie de medidas judiciales impulsadas por el presidente de transición, Ahmed al Shara, tendientes a investigar los crímenes cometidos durante las últimas décadas. Las investigaciones del nuevo Ejecutivo ya produjeron decenas de arrestos de exfuncionarios y mandos militares. Entre las causas prioritarias de la fiscalía siria se encuentran las indagatorias por los masivos ataques con armas químicas perpetrados en 2013 en la región de Guta Oriental, que dejaron cientos de víctimas civiles en zonas entonces bajo control opositor.

Con información de EuropaPress.