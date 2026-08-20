Selección de fútbol de Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú en amistosos

FOTO DE ARCHIVO. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Ghana en los octavos de final de la Copa Mundial

La ​selección colombiana de fútbol enfrentará en Estados Unidos a México, Paraguay y Perú en partidos amistosos ‌internacionales, en la próxima ‌fecha de la FIFA, en sus primeros juegos después de la participación del equipo cafetero en el Mundial 2026, anunció el jueves la federación local de balonpié.

El primer partido será contra México el 26 de septiembre en M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

El antecedente más ​próximo ante la ⁠selección azteca favoreció a Colombia, que se impuso 4-0 ‌el pasado 11 de octubre de 2025 ⁠en Arlington, Texas, en el marco ⁠de una gira internacional.

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Posteriormente, el 2 de octubre, la selección colombiana jugará su segundo partido ante Paraguay en el ⁠Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

El último partido entre ​ambas selecciones se jugó el 25 ‌de marzo de 2025 en ‌el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con un resultado final ⁠de 2-2.

Para cerrar la jornada de amistosos, el martes 6 de octubre, Colombia enfrentará a Perú en el nuevo estadio del Inter de Miami.

El compromiso más reciente ​entre ambas ‌escuadras se disputó el 6 de junio de 2025, que terminó en un empate sin goles en Barranquilla por las Eliminatorias a la Copa Mundial.

La Federación Colombiana de Fútbol renovó en julio el ⁠contrato del director técnico argentino Néstor Lorenzo al frente de la selección masculina de mayores.

Lorenzo, de 60 años y quien dirige al combinado nacional desde 2022, clasificó a Colombia al Mundial 2026 y logró el subcampeonato de la Copa América 2024.

Colombia clasificó a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar ‌en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas en 18 jornadas, marcando su regreso al Mundial tras su ausencia en Qatar 2022.

En el reciente Mundial disputado en ‌México, Estados Unidos y Canadá, Colombia avanzó hasta octavos de final, instancia en la que perdió por penales 4-3 ante Suiza ‌después de un ⁠empate 0-0 durante el tiempo de prórroga.

Previamente, en la fase de grupos, la selección cafetera ​venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a la República Democrática del Congo y empató sin goles con Portugal. En dieciseisavos de final superó 1-0 a Ghana.

Con información de Reuters