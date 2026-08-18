Pedro Sánchez homenajeó a Federico García Lorca a 90 años de su asesinato: "Su voz fue silenciada por la violencia, pero sus versos siguen vivos"

El presidente español, Pedro Sánchez, encabezó los homenajes institucionales a la figura del poeta y dramaturgo Federico García Lorca al cumplirse el 90° aniversario de su fusilamiento a manos de las tropas franquistas en la provincia de Granada. A través de sus canales oficiales, el jefe del Ejecutivo remarcó que aunque "su voz fue silenciada por la violencia" durante la Guerra Civil Española, sus versos "siguen vivos" en la sociedad actual, al tiempo que apeló a la memoria colectiva y a la justicia para honrar la trayectoria de una de las mentes literarias más brillantes del siglo XX.

Diversos integrantes del Gabinete nacional se sumaron a la conmemoración reivindicando el legado del autor andaluz y cargando con dureza contra las fuerzas políticas conservadoras. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, definió el crimen ocurrido en 1936 como la "mayor muestra de la barbarie del fascismo español" y una "vergüenza mundial", recordando que el poeta fue ejecutado con apenas 38 años. En un tono de fuerte confrontación política, el funcionario advirtió que los herederos biológicos e ideológicos de aquellos victimarios golpean nuevamente a las puertas del poder institucional en España, al tiempo que criticó la reacción de los sectores de extrema derecha ante las jornadas de reparación histórica.

En la misma línea interpretativa, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, reivindicó la figura de Lorca por los valores democráticos que encarnaba su obra, destacando que su fusilamiento buscó acallar directamente el avance de la cultura y la libertad. Por su parte, la conducción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero, enfatizaron que el intelectual fue perseguido por representar a una España progresista que se negaba a vivir bajo el miedo y el autoritarismo, asegurando que la voz andaluza del poeta sigue defendiendo hoy los pilares de una sociedad justa, igualitaria y democrática.

García Lorca fue asesinado por el bando golpista entre el 17 y el 18 de agosto de 1936, apenas un mes después de la sublevación militar liderada por el general Francisco Franco contra la Segunda República Española, en un barranco ubicado entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar. Para cerrar el recordatorio, el Ministerio de Cultura de España difundió fragmentos del célebre poema Memento, perteneciente al libro Poema del Cante Jondo publicado en 1931, reafirmando el compromiso estatal con el rescate del patrimonio cultural y la memoria democrática del país.

Con información de EuropaPress.