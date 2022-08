Coronavirus: las muertes aumentaron un 35% a nivel mundial en el último mes

De acuerdo a Tedros Adhanom Ghebreyesus, "solo en la última semana, 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la Covid-19". El director de la OMS insistió en la vacunación contra el coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que las muertes por coronavirus aumentaron en un 35% a nivel mundial en las últimas cuatro semanas y que el descenso en un 90% de las secuencias compartidas por semana desde principios de año dificulta saber cómo muta el virus. La tendencia global tiene su correlato en Argentina, dado que el último informe del Ministerio de Salud arrojó un aumento de muertes del 77,46% en comparación a la semana pasada, muchos de ellos no vacunados o con el esquema de vacunación incompleto, según detectó un informe de expertos locales.

"Solo en la última semana, 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la Covid-19. Esto es completamente inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas", lamentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la OMS, en referencia al aumento de los contagios a nivel mundial.

La variante Ómicron sigue siendo la dominante y la subvariante BA.5 representa más del 90% de las secuencias compartidas en el último mes. Sin embargo, Tedros destacó que el número de secuencias compartidas por semana cayó un 90% desde principios de este año y el número de países que las comparten descendió un 75%, "lo que hace mucho más difícil entender cómo puede estar cambiando el virus".

"Todos estamos cansados de este virus y de la pandemia. Pero el virus no está cansado de nosotros", agregó. Ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte y de que la gente pase más tiempo en interiores, "los riesgos de una transmisión más intensa y de hospitalización aumentarán. No solo para la Covid-19, sino para otras enfermedades, incluida la gripe", reiteró el médico etíope.

El representante de la OMS insistió en la vacunación contra el coronavirus y recomendó el uso de tapabocas cuando no se pueda respetar la distancia social y las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. "Se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos vivir con 15.000 muertes a la semana; no podemos vivir con el aumento de hospitalizaciones y muertes y no podemos vivir con un acceso desigual a las vacunas y otras herramientas para hacer frente al virus", reclamó.

"Aprender a vivir con la Covid-19 no significa que finjamos que no está ahí. Significa que usemos las herramientas que tenemos para protegernos, y para proteger a los demás", concluyó.

En Argentina, entre los internados por Covid, las muertes de los no vacunados duplican a las de los inmunizados

En ese sentido, un estudio realizado por expertos argentinos descubrió que la cantidad de personas no vacunadas o con vacunación incompleta que murieron con COVID-19 mientras estaban internadas en dos hospitales de la provincia de Buenos Aires durante la tercera ola de la pandemia casi duplicó el número de fallecimientos reportado entre los pacientes con inmunización íntegra.

Dicha investigación fue confeccionada por médicas y médicos de los hospitales Posadas e Interzonal General de Agudos Eva Perón con información relevada durante la tercera ola del coronavirus y publicado en la última edición de la revista científica "Medicina" bajo el título "Pandemia por Covid-19: evolución de la enfermedad y mortalidad de pacientes internados en relación a la vacunación".

El estudio considera "vacunación completa" la de aquellas personas que al momento del relevamiento tenían dos dosis o más y habían transcurrido menos de 150 días desde la última aplicación; mientras que la "vacunación incompleta o no vacunados" refiere a haber recibido ninguna o una dosis, o dos dosis pero habiendo transcurrido 150 días desde la última.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, el 93,1% de los fallecidos en 2022 tenían 50 años o más. Además, se registró que el 82,3% de la población argentina recibió al menos dos dosis contra la enfermedad.

Con información de Télam