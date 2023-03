Rusia vuelve a reclamar una investigación transparente sobre el atentado a los gasoductos

Rusia insistió hoy en su pedido de una investigación transparente para identificar a los autores intelectuales y materiales del atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 ocurridos en septiembre pasado en medio de la guerra que mantiene con Ucrania desde hace poco más de un año.

"Seguimos exigiendo una investigación transparente, seguimos exigiendo que se nos permita entrar en esta investigación ( ). Tenemos que establecer quién lo hizo, quién lo ordenó, porque este es un precedente demasiado peligroso por cometer un ataque terrorista contra una infraestructura internacional crítica", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

El vocero señaló que es difícil creer que un empresario proucraniano esté implicado en los atentados al Nord Stream, ya que considera que fue una tarea demasiado complicada "que probablemente solo un servicio especial bien entrenado, un servicio estatal, podría llevar a cabo".

Asimismo, aseguró que las declaraciones sobre la implicancia de Rusia en el atentado son infundadas y no resisten la crítica.

"Hoy en día, donde quiera que ocurra algo, se culpa principalmente a Rusia, lo mismo ocurrió con el Nord Stream, con estos atentados terroristas. Pero, por supuesto, esto no resiste ninguna crítica y es absolutamente infundado, no probado y absurdo en esencia", enfatizó Peskov.

Por su parte, el canciller ruso, Serguei Lavrov, calificó de "vergonzosos" los intentos de implicar a cierto "oligarca ucraniano" en los atentados.

"Tratar de explicar, con referencia a algunos servicios secretos occidentales, que fue obra de algún oligarca ucraniano (...) es simplemente vergonzoso para los que promueven esa versión a través de los medios de comunicación controlados por Occidente", subrayó Lavrov, citado por la agencia de noticias Sputnik.

También declaró que el secretario general de la ONU, António Guterres, y su equipo "eluden" comentar la necesidad de una investigación imparcial sobre los atentados al Nord Stream.

Según Lavrov, los autores intelectuales del ataque no deben eludir su responsabilidad.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que llevan gas ruso y corren por debajo del mar Báltico desde Siberia a Alemania, están en el centro de tensiones geopolíticas desde que Rusia redujo el suministro de gas a Europa, en una aparente represalia contra las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

El 26 de septiembre último se detectaron en ellos cuatro escapes que liberaron decenas de miles de toneladas de metano al mar frente a la isla danesa de Bornholm.

Un informe sueco-danés concluyó que las fugas fueron causadas por explosiones submarinas correspondientes a cientos de kilogramos de explosivos.

Anteriormente, el diario alemán Die Zeit informó que los investigadores identificaron el buque desde el que se llevó a cabo el sabotaje del Nord Stream, cuyos rastros conducían a una empresa propiedad de ucranianos.

Unas horas antes de esta publicación, el diario estadounidense The New York Times escribió, citando a funcionarios de EEUU, que los nuevos datos de inteligencia sugerían que un grupo proucraniano había perpetrado los atentados contra los gasoductos, pero que el presidente Volodimir Zelenski no tuvo responsabilidad.

Citando a varios funcionarios anónimos, los medios de comunicación informaron que cinco hombres y una mujer utilizaron un yate alquilado por una empresa de propiedad ucraniana en Polonia para llevar a cabo el ataque.

La Fiscalía General de Alemania dijo que los investigadores registraron un barco sospechoso de haber transportado explosivos utilizados en el incidente.

Estados Unidos es el principal aliado y proveedor de armas de Ucrania para resistir la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Con información de Télam