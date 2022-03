El Kremlin calificó de alarmantes los comentarios de Biden sobre Putin

El Kremlin calificó hoy de alarmantes los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su reciente gira por Europa, en los que consideró que su homólogo ruso Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder", afirmó que la guerra en Ucrania "no es digna del pueblo ruso" y le advirtió a Moscú que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN.

"Son declaraciones que generan alarma y continuamos siguiendo atentamente las declaraciones del presidente estadounidense", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Al concluir su gira europea, el mandatario norteamericano intervino el sábado en Polonia con un largo discurso dedicado a la crisis ucraniana.

"Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no solo en su patria. Bajo falsas afirmaciones de solidaridad étnica, invalidó a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando a Ucrania'. Es una mentira. Es simplemente cínico. Él lo sabe. Y también es obsceno", afirmó Biden en Varsovia.

"Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", señaló.

Días pasados, otros funcionarios estadounidenses rechazaron que buscaran la salida de Putin del Kremlin.

"Para nosotros, no se trata de un cambio de régimen. El pueblo ruso tiene que decidir quién quiere que lo dirija", dijo a comienzos de marzo el secretario de Estado, Antony Blinken.

Con información de Télam